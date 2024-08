AMLO ‘Pausa’ Relación con Embajadas de EUA y Canadá por Posturas sobre Reforma Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció hoy 27 de agosto de 2024 que se pausó la relación con las embajadas de Estados Unidos de América (EUA) y Canadá en México, luego de las posturas que han emitido en torno a la iniciativa de reforma al Poder Judicial, que está en el Legislativo.

Estados Unidos y Canadá han señalado que hay incertidumbre, particularmente financiera, ante la inminente aprobación de la reforma al Poder Judicial, cuyos puntos torales son la elección de jueces mediante voto popular y la reducción de ministros en la Suprema Corte. Además, se incluyó la figura de jueces sin rostro.

El embajador de EUA en México, Ken Salazar, alertó por lo que consideró riesgos a la democracia debido a la elección de jueces, mientras el diplomático canadiense, Graeme C. Clark, dijo que dicha polémica "amenaza" la relación comercial.

AMLO "pausa" relación con embajadas

Durante su conferencia de prensa matutina de este martes en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador puntualizó que pausa la relación con las embajadas de EUA y Canadá, no así con los gobiernos de dichos países, debido a las posturas que los diplomáticos han emitido en torno a la Reforma Judicial.

Queremos que sean respetuosos, que haya una relación recíproca en cuanto a las soberanías.

El titular del Ejecutivo federal insistió en que "ojalá haya de parte de ellos una ratificación de que van a ser respetuosos de la independencia de México, de la soberanía de nuestro país", y fue tajante al señalar que "mientras no haya eso y sigan con esa política, pues hay pausa con la embajada".

El presidente de México confirmó que la pausa es tanto con la embajada de EUA como con la de Canadá y remarcó que "tienen que aprender a respetar la soberanía de México, no es cualquier cosa porque nosotros no vamos a darles consejos allá ni a decir qué está bien o qué está mal".

Presidente descarta llamado a Biden

Andrés Manuel López Obrador detalló el motivo por el cual no recibirá al embajador de EUA en México, Ken Salazar, para hablar en torno a la reforma al Poder Judicial.

"Está buscando que hablemos, imagínese, viene aquí (a Palacio Nacional), y vuelvo a subrayar: no es un asunto personal, hemos tenido muy buena relación, muy constructiva; pero él viene aquí, lo recibe el Presidente de México, no Andrés Manuel, y de repente salga a decir: ‘vine a darle mi opinión de que no debe el pueblo de México elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros porque eso, como llegaron a decirlo, es antidemocrático', y complica más las cosas, qué vergüenza, ahora sí que, como diría nuestro filósofo, pero qué necesidad", expuso el mandatario mexicano.

El pasado 26 de agosto López Obrador descartó una posible reunión con Ken Salazar, para tratar la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial.

Mientras yo esté aquí no vamos a permitir ninguna violación a nuestra soberanía; no puedo permitir que se viole nuestra Constitución.

Ante ello, el presidente de México aclaró que no habrá un llamado al presidente de Estados Unidos de América, Joe Biden, pues señaló que "es nada más que entiendan: fue una imprudencia manifestarse como lo hicieron".

¿Qué pondría fin a la pausa?

Ante el anuncio de la pausa en las relaciones con las embajadas de EUA y Canadá, López Obrador respondió a la pregunta de qué terminaría con dicha suspensión.

Que haya una aclaración por parte de ellos, tienen que ser respetuosos (...) mientras no haya eso y sigan con esa política hay pausa con la embajada.

El Presidente insistió en que "cualquier gobierno debe defender la soberanía de los pueblos. Ya lo dijo la presidenta electa (Claudia Sheinbaum Pardo), palabras más, palabras menos: ‘diálogo sí, pero hay cosas que solo atañen a nuestro país’, creo que eso fue lo que dijo".

