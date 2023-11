AMLO Presume Reducción de Pobreza Principalmente en las Fronteras

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó la reducción de la pobreza en estados fronterizos del país -como Chiapas y Baja California- en lo que va de su administración, a pesar de situaciones como la pandemia de COVID-19.

Durante su conferencia de prensa mañanera realizada desde Baja California, enfatizó que su gobierno continuará trabajando en beneficio de toda la población, con preferencia en la gente más necesitada.

No es demagogia, no es politiquería, no son palabras, son hechos. Acaba de informar el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) sobre la situación de pobreza en el país y este fue el segundo estado de la República en donde se redujo más la pobreza, el primero fue Chiapas y el segundo Baja California, en el tiempo que llevamos en el gobierno, a pesar de la pandemia y a pesar de los pesares.