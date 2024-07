AMLO Reconoce 'Pocas' Traiciones Durante Sexenio y Dice que Segalmex 'Es la Mancha que me Llevo'

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló hoy 25 de julio de 2024 que la administración que encabeza ha sufrido "pocas traiciones y no han tenido efecto nocivo"; sin embargo, reconoció que el caso de desvío de recursos de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) será "la mancha que me llevo".

El 29 de junio de 2023 la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que el fraude en Segalmex es por 9 mil 500 millones de pesos -6 mil mdp fueron señalados por la SFP y 3 mil 500 mdp por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)-; además, reveló que por este caso 26 personas han sido detenidas y van 100 denuncias.

Radiografía del Desfalco a Segalmex: el Mayor Caso de Corrupción en Sexenio de AMLO

AMLO descarta que traiciones hayan dañado a la cuarta transformación

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador fue cuestionado en torno a las posibles traiciones que vivió durante su administración, ante lo cual respondió: "Yo creo que he sufrido pocas traiciones y no han tenido efecto nocivo".

Hemos logrado revertir el daño de esas traiciones, y en la política y en procesos de transformación siempre tiene uno que enfrentar a quienes se olvidan de los principios, quienes no le tienen amor al pueblo, quienes son oportunistas, convenencieros, solo los mueve la ambición al poder y al dinero.

López Obrador justificó que "no se vive una sociedad perfecta, más cuando durante 36 años impusieron un modelo que tenía como objetivo principal lo material, triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de toda índole".

Video: El Desfalco a Segalmex: Qué se Sabe

Segalmex, la mancha que se lleva

El presidente Andrés Manuel López Obrador tras insistir en que los casos de traición que sufrió "no han pasado a mayores", recordó el caso de corrupción en Segalmex y lamentó que será "la mancha que me llevo".

Una de las cosas que más lamento fue el fraude en Segalmex, porque era una nueva dependencia para apoyar a los productores del campo, muy parecida a Conasupo, de los viejos tiempos, desde luego buscando que no siguiera esos pasos de corrupción de Conasupo, pero con el propósito de ayudar a los productores.

El mandatario federal dijo que "creamos esta dependencia, Segalmex, y por descuido, mala suerte, se corrompen funcionarios y lo lamenté mucho; claro, están en la cárcel los responsables y no hay impunidad para nadie. Yo diría que esa es la mancha que me llevo, aun cuando enfrentamos esa corrupción sin tolerancia de ningún tipo".

Sin embargo, López Obrador aseguró que se recuperó el dinero del desfalco, que ronda nueve mil millones de pesos, y aseguró que Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública, informará sobre ello.

Cabe destacar que entre las personas detenidas por el caso de Segalmex se encuentran Manuel Lozano, exdirector comercial, y René Gavira, exdirector administrativo.

Por eso puedo sacar el pañuelo blanco, no hemos permitido la corrupción de nadie y las traiciones, pues no han hecho mella.

Por último, tras insistir en que "no hay que preocuparse cuando hay traiciones, campañas de calumnia. Las traiciones que padecí no causaron ningún daño al proceso de transformación", destacó que quienes no traicionan "son los pobres, o para decirlo más en lo general, el pueblo no traiciona".

Video: AMLO Califica de Escandaloso el Caso de Corrupción en Segalmex

Plan de desarrollo 'a la mexicana'

López Obrador habló de la hacienda mexicana, y destacó que por primera vez en 40 años nuestro país cuenta con un plan de desarrollo propio, pues antes se basaban en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

En el caso de Hacienda, traían una política apegada al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, recuerden que durante todo el periodo neoliberal, desde 1983 hasta 2018 México, no elaboraba un plan de desarrollo con apego a nuestra realidad.

El Presidente aseguró que por primera vez en 40 años "tenemos un plan de desarrollo propio donde en la agenda lo que está en primer lugar es combate a la corrupción, en segundo lugar: la justicia, y en tercer lugar: la austeridad republicana, en cuarto: detener la privatización, defender los bienes del pueblo, de la nación, no permitir que nos saqueen".

