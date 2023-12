AMLO Celebra Entrega de Gavira por Caso Segalmex: ‘No Hay Impunidad’

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), celebró que René Gavira se haya entregado a las autoridades por el millonario desfalco en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex); afirmó que en su Gobierno “no hay impunidad”.

“Que bueno que ese señor se entregó para ir a fondo y demostrar que no hay impunidad para nadie y que no somos iguales”. “Se esta haciendo la investigación, ya hay otros detenidos”, afirmó López Obrador en la conferencia mañanera de hoy, 8 de diciembre de 2023.

López Obrador dijo que le “importa mucho este asunto, porque es el único caso que hemos tenido de corrupción y nuestros adversarios, que están manchados por la corrupción, quisieran utilizar esto para poder decir: ‘también en el gobierno de la transformación o donde se sostenía el cero corrupción y cero impunidad, ahí esta el caso Segalmex’”.

Apuntó que le pidió “al fiscal, de manera respetuosa, porque es autónomo, que este caso no quedara pendiente… por la corrupción que implica, pero también porque mis adversarios van a manejar esto en mi contra”.

Dijo que como el caso Ayotzinapa, el desfalco en Segalmex es uno de los asuntos que le “importan mucho” y “que se vaya a fondo”.

Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, por eso me he podido enfrentar a la mafia del poder económico y político, por eso no han podido destruirme. Hay algo que estimo muy importante en mi vida que es la honestidad.