Ricardo Anaya Defiende Actitud de Ministra Norma Piña

Ricardo Anaya Cortés, exdirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), criticó las actitudes del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hacia el Poder Judicial y aplaudió la reacción de la ministra Norma Lucía Piña, al señalar que es una presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que no se va a plegar.

El pasado 8 de febrero, el presidente López Obrador señaló: “La señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí de presidenta porque antes el Presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte”.

Lo anterior, en referencia al acto protocolario celebrado en Querétaro, con motivo del 5 de febrero, Día de la Constitución, cuando la presidenta de la SCJN se mantuvo sentada, mientras los demás asistentes recibían de pie a López Obrador.

El 9 de febrero, López Obrador señaló que se tergiversó su posicionamiento y aplaudió que la ministra se haya quedado sentada como una muestra de libertad democrática.

“La buena noticia es que hoy tenemos una presidenta de la Suprema Corte que no se va a plegar y que le dijo el 5 de febrero, con todas sus letras al presidente: La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es la principal garantía de imparcialidad”, señaló Cortés Anaya en un comunicado.

El panista criticó que Andrés Manuel es un presidente que no respeta la ley y ni siquiera cuando se celebra a la Constitución la quiere respetar.

Los mexicanos tenemos que volver a creer que la ley es la medida, que el diálogo entre quienes pensamos distinto es el camino y que la unidad –no la polarización, no la división, no el pleito- es el mejor motor. Ojalá que muy pronto volvamos a caminar todas y todos juntos

Ricardo Anaya acusó que la estrategia del Gobierno federal no atiende a los más pobres, incluso, recordó el momento en que el Presidente dijo que son usados como mera estrategia.

“A cuatro años de ser presidente, solo quiere gobernar para los suyos, los que reciben las ayudas de su gobierno. Pero aquí viene lo más grave y triste: ni siquiera está con los más pobres por verdadera convicción. El otro día, yo creo ya andaba cansado y se le salió la verdad cuando dijo que apoya a los pobres por pura estrategia política. Lo dijo tal cual”.

Por último, el panista acusó: "López Obrador no entiende que no es un emperador. No lo entiende y por eso se rodea de sus generales. No lo entiende y por eso se fue a vivir a un Palacio, mil veces más lujoso que lo que eran Los Pinos. Y quizá lo más grave es que, a cuatro años de ser presidente, no entiende que es presidente de todas y de todos los mexicanos”.

Con información de N+

rh