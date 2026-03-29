Mensajes de Odio Contra Artista Israelí Amir Fattal Provoca Cierre de Exposición en La Condesa

El artista israelí Amir Fattal anunció el fin anticipado de su exhibición tras una serie de ataques físicos al inmueble donde presentaba su obra y lo que calificó como una campaña de acoso en redes sociales.

De acuerdo con el artista, el pasado fin de semana, la fachada de la Galería König, ubicada en la colonia Condesa de la Ciudad de México, apareció cubierta de grafiti con mensajes que el propio artista calificó como discriminatorios. Entre las imágenes que circularon rápidamente en plataformas digitales, se apreciaban: símbolos de odio, mensajes políticos como “sionismo = nazismo”, “aquí hay terroristas” y “200 mil niñxs asesinados” además de inscripciones como “666” sobre los accesos principales.

A la par de las pintas, videos en redes sociales documentaron a grupos de manifestantes afuera del recinto gritando consignas como “fuera sionistas de Palestina”, realizando una protesta singular donde, además de los gritos, bailaban salsa frente a la entrada de la galería como forma de rechazo.

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¿Qué dijo el artisrta israelí Amir Fattal sobre los ataques a su obra?

El artista israelí Amir Fattal utilizó su cuenta oficial de Instagram para romper el silencio y denunciar lo que considera una “coordinada oleada de odio” que escaló del ámbito digital al físico el pasado 21 de marzo. Fattal fue enfático al señalar que el trasfondo de la protesta no tiene que ver con su obra, sino con su origen nacional.

Fattal defendió su proyecto, al asegurar que su enfoque está lejos de la política.

“Quiero ser muy claro: mi trabajo no es político. Esta exposición trata sobre la estética, la IA y la identidad cultural. Soy un artista, no un político. Lo que estamos viendo aquí no es una protesta legítima, es puro odio y discriminación”, dijo el artista israelí Amir Fattal en un video compartido en sus redes sociales.

Ante los ataques y tras considerar que el espacio ya no brindaba las garantías de seguridad para el personal de la galería ni para los asistentes, se tomó la decisión de clausurar la exposición una semana antes de lo previsto.

Así, la exposición cerró el viernes 27 de marzo en lugar del 1 de abril como se tenía planeado.

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CH