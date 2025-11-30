Campesinos Anuncian Bloqueos en Estas Carreteras Mañana, Lunes 1 de Diciembre 2025

Este lunes 1 de diciembre de 2025 se llevará a cabo un bloqueo en diversas carreteras del país encabezado por trabajadores del sector agrícola, quienes advirtieron que la situación es crítica ante el estancamiento de los acuerdos con autoridades federales.

La jornada de protesta está prevista a partir de las 07:00 horas e incluirá la toma de casetas de peaje como medida de presión para visibilizar las demandas del campo.

Se trata de los Integrantes de la Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas (UPAZ) quienes detallaron que desde la mañana de este lunes serán ocupadas las casetas de Osiris y Calera de Víctor Rosales, además de implementarse varios cierres carreteros que afectarán rutas estratégicas dentro del estado como la autopista Zacatecas–Fresnillo.

Ante esta situación, el gobierno de Zacatecas llamó a los conductores a extremar precauciones, prever tiempos de traslado y considerar vías alternas ante posibles afectaciones en la circulación.

¿Qué piden los campesinos?

La UPAZ señaló que las movilizaciones derivan del incumplimiento de compromisos asumidos por la Conagua, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura.

Recordaron que durante dos años han firmado minutas y participado en mesas de trabajo para destrabar trámites pendientes, regularizar concesiones vencidas y atender adeudos del programa de energía eléctrica para uso agrícola.

No obstante, afirmaron que la última minuta, signada el pasado 20 de noviembre, no ha registrado avances. Además, mencionaron que estaban citados a una nueva reunión para el 1 de diciembre, pero —según dijeron— no recibieron respuesta oficial.

