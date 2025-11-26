Lista de Carreteras de México Donde Hay Bloqueos la Tarde de Este Miércoles 26 de Noviembre
N+
De acuerdo con los reportes más recientes de Capufe y Guardia Nacional Carreteras, se mantienen bloqueos en las siguientes carreteas
COMPARTE:
Por tercer día consecutivo, transportistas y campesinos realizan un bloqueo simultáneo en diferentes carreteras del país. En N+ te presentamos la lista completa de autopistas y casetas con afectaciones.
Video relacionado: Sheinbaum Aclara que No Hay Investigación contra Transportistas por Bloqueos
De acuerdo con los reportes más recientes de Capufe y Guardia Nacional Carreteras, se mantienen bloqueos en las siguientes carreteras:
- Carretera Teziutlán-Nautla, en Veracruz, con cierre total de la circulación, cerca del km 040+800.
- Caseta San Martín Texmelucan, en Tlaxcala, con cierre total en ambos sentidos a la altura aproximada del km 222+300 del Libramiento Norte de la Ciudad de México.
- Caseta Puente de Sinaloa, ubicada cerca del km 132+000 de la carretera Culiacán–Los Mochis, con cierre total.
- Caseta Costa Rica, a la altura del km 178+800 de la carretera Mazatlán–Culiacán, con cierre parcial.
- Caseta El Pisal, en el kilómetro 023+500 de la carretera Culiacán–Las Brisas, con cierre total en ambos sentidos.
- Carretera Guamúchil-Guasave, en Sinaloa, bloqueada en ambos sentidos.
- Carretera Camargo – Saucillo, en Chihuahua hay cierre.
- Carretera San Luis Río Colorado– Mexicali, hay bloqueo en Baja California, en el Km 002+300.
- Carretera Acatlán de Juárez –Colima, en Jalisco, se presentan afectaciones en el Km 087+000
- Carretera Maravatío– Zapotlanejo, en Michoacán, cerca de caseta Panindícuaro.
Bloqueos en Jalisco
🚨Continúan 5 #bloqueos en #carreteras federales en #Jalisco, por manifestantes:— @SICT_Jalisco (@jalisco_sict) November 26, 2025
-Autopista México-Gdl, km 426, en Ocotlán
-Ramal La Barca-Jiquilpan km 10
-Autopista Gdl-Colima km 87
-Carretera La Barca-Atotonilco km 1+800
-Carretera Irapuato-Gdl, km 159+500
Permanezca atento. pic.twitter.com/fdKtDYQVOb
- Cerca del km 076+500 de la carretera Santa Rosa–La Barca.
- Cerca del km 087+000 de la carretera Acatlán de Juárez- Colima.
- Cerca del km 402+000 de la carretera Maravatío-Zapotlanejo.
- Cerca del km 159+450 de la carretera Irapuato - Zapotlanejo.
- Cerca del km 426+500 de la carretera Maravatío-Zapotlanejo.
- Cerca del km 001+500 de la carretera Irapuato-Zapotlanejo.
- Cerca de la carretera La Barca-Atotonilco.
Bloqueos en Michoacán
🚨AVISO VIAL🚨— SICT_MICHOACAN (@SICT_Michoacan) November 26, 2025
El Centro #SICTMichoacan informa
Bloqueo en carreteras federales
Por manifestantes del sector Agrícola/transportista
Actualización 14:30 hrs
Autopista 15D Maravatío-Zapotlanejo
P. Ocotlán km 426 continúa el bloqueo en ambos sentidos A/B (Mar-Zap) Retenciones:
1/7
- Cerca de la caseta de cobro Ecuandureo, en el km 360+040 de la carretera Maravatío-Zapotlanejo.
- Cerca del km 023+200 de la carretera Briseñas - Sahuayo.
- Cerca del km 202+000 de la carretera Maravatío-Zapotlanejo, cerca de la Caseta de Cobro Zinapécuaro.
- Cerca del km 390+000 de la carretera Maravatío -Zapotlanejo, cerca de la Caseta de Cobro Vista Hermosa.
Bloqueo en Tamaulipas
⚠️ Actualización | Centro SICT Tamaulipas— Centro SICT Tamaulipas (@SICT_TAMAULIPAS) November 26, 2025
Al Corte de las 12:00 horas del 26 de noviembre de 2025
Se reporta nuevo cierre total en:
🌉 Puente Internacional Pharr (Reynosa)
Seguiremos informando. pic.twitter.com/UbYJnm6tNq
Cierre en Puente Internacional Pharr, cerca del km 049+250 de la carretera Matamoros -Reynosa.
Dan tregua en Irapuato-La Piedad
Los manifestantes retiraron el bloqueo que se mantenía sobre la carretera 90 en Irapuato-La Piedad, aseguran que esta medida será por algunas horas. El acuerdo es para permitir el flujo de unidades de carga.
Camioneros pasan a gran velocidad al reabrirse autopista Guadalajara-Colima
Fue reabierta la autopista Guadalajara-Colima para desahogar el tránsito y lo que se ve es a transportistas pasar a gran velocidad por la desesperación de quedar atrapados por manifestantes.
Así es el tercer día consecutivo de paro nacional
Se mantiene el caos en varias carreteras del país. Agricultores y transportistas mantienen por tercer día consecutivo su paro nacional. Los primeros piden precios justos para sus cosechas y rechazan la Ley de Aguas, mientras que los transportistas exigen seguridad en carreteras.
Hay cierres parciales y totales en tramos de Sinaloa, Sonora, Jalisco, Tlaxcala, y cruces internacionales de Chihuahua. Decenas de camiones de carga, autobuses de pasajeros y vehículos particulares siguen varados.
Historias recomendadas:
- Mega Bloqueo de Transportistas y Agricultores En Vivo Hoy 26 Noviembre 2025: Así, las Carreteras
- Explosión de Polvorín en Huixquilucan Deja Un Muerto y Cinco Lesionados
Con información de N+
HVI