Lista de Carreteras de México Donde Hay Bloqueos la Tarde de Este Miércoles 26 de Noviembre

Por tercer día consecutivo, transportistas y campesinos realizan un bloqueo simultáneo en diferentes carreteras del país. En N+ te presentamos la lista completa de autopistas y casetas con afectaciones.

De acuerdo con los reportes más recientes de Capufe y Guardia Nacional Carreteras, se mantienen bloqueos en las siguientes carreteras:

Carretera Teziutlán-Nautla, en Veracruz , con cierre total de la circulación, cerca del km 040+800.

, con cierre total de la circulación, cerca del km 040+800. Caseta San Martín Texmelucan, en Tlaxcala , con cierre total en ambos sentidos a la altura aproximada del km 222+300 del Libramiento Norte de la Ciudad de México.

, con cierre total en ambos sentidos a la altura aproximada del km 222+300 del Libramiento Norte de la Ciudad de México. Caseta Puente de Sinaloa , ubicada cerca del km 132+000 de la carretera Culiacán–Los Mochis, con cierre total.

, ubicada cerca del km 132+000 de la carretera Culiacán–Los Mochis, con cierre total. Caseta Costa Rica, a la altura del km 178+800 de la carretera Mazatlán–Culiacán , con cierre parcial.

, con cierre parcial. Caseta El Pisal, en el kilómetro 023+500 de la carretera Culiacán–Las Brisas, con cierre total en ambos sentidos.

Carretera Guamúchil-Guasave, en Sinaloa , bloqueada en ambos sentidos.

, bloqueada en ambos sentidos. Carretera Camargo – Saucillo, en Chihuahua hay cierre.

Carretera San Luis Río Colorado– Mexicali, hay bloqueo en Baja California, en el Km 002+300.

Carretera Acatlán de Juárez –Colima, en Jalisco, se presentan afectaciones en el Km 087+000

Carretera Maravatío– Zapotlanejo, en Michoacán, cerca de caseta Panindícuaro.

Bloqueos en Jalisco

🚨Continúan 5 #bloqueos en #carreteras federales en #Jalisco, por manifestantes:

-Autopista México-Gdl, km 426, en Ocotlán

-Ramal La Barca-Jiquilpan km 10

-Autopista Gdl-Colima km 87

-Carretera La Barca-Atotonilco km 1+800

-Carretera Irapuato-Gdl, km 159+500

Cerca del km 076+500 de la carretera Santa Rosa–La Barca.

Cerca del km 087+000 de la carretera Acatlán de Juárez- Colima.

Cerca del km 402+000 de la carretera Maravatío-Zapotlanejo.

Cerca del km 159+450 de la carretera Irapuato - Zapotlanejo.

Cerca del km 426+500 de la carretera Maravatío-Zapotlanejo.

Cerca del km 001+500 de la carretera Irapuato-Zapotlanejo.

Cerca de la carretera La Barca-Atotonilco.

Bloqueos en Michoacán

🚨AVISO VIAL🚨

El Centro #SICTMichoacan informa

Bloqueo en carreteras federales

Por manifestantes del sector Agrícola/transportista

Actualización 14:30 hrs

Autopista 15D Maravatío-Zapotlanejo



P. Ocotlán km 426 continúa el bloqueo en ambos sentidos A/B (Mar-Zap) Retenciones:

Cerca de la caseta de cobro Ecuandureo, en el km 360+040 de la carretera Maravatío-Zapotlanejo.

Cerca del km 023+200 de la carretera Briseñas - Sahuayo.

Cerca del km 202+000 de la carretera Maravatío-Zapotlanejo, cerca de la Caseta de Cobro Zinapécuaro.

Cerca del km 390+000 de la carretera Maravatío -Zapotlanejo, cerca de la Caseta de Cobro Vista Hermosa.

Bloqueo en Tamaulipas

⚠️ Actualización | Centro SICT Tamaulipas



Al Corte de las 12:00 horas del 26 de noviembre de 2025



Se reporta nuevo cierre total en:



🌉 Puente Internacional Pharr (Reynosa)



Cierre en Puente Internacional Pharr, cerca del km 049+250 de la carretera Matamoros -Reynosa.

Dan tregua en Irapuato-La Piedad

Los manifestantes retiraron el bloqueo que se mantenía sobre la carretera 90 en Irapuato-La Piedad, aseguran que esta medida será por algunas horas. El acuerdo es para permitir el flujo de unidades de carga.

Camioneros pasan a gran velocidad al reabrirse autopista Guadalajara-Colima

Fue reabierta la autopista Guadalajara-Colima para desahogar el tránsito y lo que se ve es a transportistas pasar a gran velocidad por la desesperación de quedar atrapados por manifestantes.

Así es el tercer día consecutivo de paro nacional

Se mantiene el caos en varias carreteras del país. Agricultores y transportistas mantienen por tercer día consecutivo su paro nacional. Los primeros piden precios justos para sus cosechas y rechazan la Ley de Aguas, mientras que los transportistas exigen seguridad en carreteras.

Hay cierres parciales y totales en tramos de Sinaloa, Sonora, Jalisco, Tlaxcala, y cruces internacionales de Chihuahua. Decenas de camiones de carga, autobuses de pasajeros y vehículos particulares siguen varados.

