Lista de Carreteras de México Donde Hay Bloqueos la Tarde de Este Miércoles 26 de Noviembre

De acuerdo con los reportes más recientes de Capufe y Guardia Nacional Carreteras, se mantienen bloqueos en las siguientes carreteas

Lista Actualizada de Carreteras de México Donde Hay Bloqueos Hoy

Manifestación de agricultores y transportistas. Foto: Cuartoscuro

Por tercer día consecutivo, transportistas y campesinos realizan un bloqueo simultáneo en diferentes carreteras del país. En N+ te presentamos la lista completa de autopistas y casetas con afectaciones.

De acuerdo con los reportes más recientes de Capufe y Guardia Nacional Carreteras, se mantienen bloqueos en las siguientes carreteras:

  • Carretera Teziutlán-Nautla, en Veracruz, con cierre total de la circulación, cerca del km 040+800.
  • Caseta San Martín Texmelucan, en Tlaxcala, con cierre total en ambos sentidos a la altura aproximada del km 222+300 del Libramiento Norte de la Ciudad de México.
  • Caseta Puente de Sinaloa, ubicada cerca del km 132+000 de la carretera Culiacán–Los Mochis, con cierre total.
  • Caseta Costa Rica, a la altura del km 178+800 de la carretera Mazatlán–Culiacán, con cierre parcial.
  • Caseta El Pisal, en el kilómetro 023+500 de la carretera Culiacán–Las Brisas, con cierre total en ambos sentidos.
  • Carretera Guamúchil-Guasave, en Sinaloa, bloqueada en ambos sentidos.
  • Carretera Camargo – Saucillo, en Chihuahua hay cierre.
  • Carretera San Luis Río Colorado– Mexicali, hay bloqueo en Baja California, en el Km 002+300.
  • Carretera Acatlán de Juárez –Colima, en Jalisco, se presentan afectaciones en el Km 087+000
  • Carretera Maravatío– Zapotlanejo, en Michoacán, cerca de caseta Panindícuaro.

Bloqueos en Jalisco

  • Cerca del km 076+500 de la carretera Santa Rosa–La Barca.
  • Cerca del km 087+000 de la carretera Acatlán de Juárez- Colima.
  • Cerca del km 402+000 de la carretera Maravatío-Zapotlanejo.
  • Cerca del km 159+450 de la carretera Irapuato - Zapotlanejo.
  • Cerca del km 426+500 de la carretera Maravatío-Zapotlanejo.
  • Cerca del km 001+500 de la carretera Irapuato-Zapotlanejo.
  • Cerca de la carretera La Barca-Atotonilco.

Bloqueos en Michoacán

  • Cerca de la caseta de cobro Ecuandureo, en el km 360+040 de la carretera Maravatío-Zapotlanejo.
  • Cerca del km 023+200 de la carretera Briseñas - Sahuayo.
  • Cerca del km 202+000 de la carretera Maravatío-Zapotlanejo, cerca de la Caseta de Cobro Zinapécuaro.
  • Cerca del km 390+000 de la carretera Maravatío -Zapotlanejo, cerca de la Caseta de Cobro Vista Hermosa.

Bloqueo en Tamaulipas

Cierre en Puente Internacional Pharr, cerca del km 049+250 de la carretera Matamoros -Reynosa.

Dan tregua en Irapuato-La Piedad

Los manifestantes retiraron el bloqueo que se mantenía sobre la carretera 90 en Irapuato-La Piedad, aseguran que esta medida será por algunas horas. El acuerdo es para permitir el flujo de unidades de carga.

Camioneros pasan a gran velocidad al reabrirse autopista Guadalajara-Colima

Fue reabierta la autopista Guadalajara-Colima para desahogar el tránsito y lo que se ve es a transportistas pasar a gran velocidad por la desesperación de quedar atrapados por manifestantes.

Así es el tercer día consecutivo de paro nacional

Se mantiene el caos en varias carreteras del país. Agricultores y transportistas mantienen por tercer día consecutivo su paro nacional. Los primeros piden precios justos para sus cosechas y rechazan la Ley de Aguas, mientras que los transportistas exigen seguridad en carreteras.

Hay cierres parciales y totales en tramos de Sinaloa, Sonora, Jalisco, Tlaxcala, y cruces internacionales de Chihuahua. Decenas de camiones de carga, autobuses de pasajeros y vehículos particulares siguen varados.

