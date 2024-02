Adiós al Bono Sexenal en México: AMLO Dice que No Está en el Presupuesto

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado hoy, 13 de febrero de 2024, en torno a un posible bono sexenal que se entregue a trabajadores del Gobierno tras su próxima salida de la Presidencia de México, lo cual señaló "no está considerado en el presupuesto".

Eso (el bono sexenal) no está en el presupuesto, están los sueldos, y desde luego el aguinaldo, la parte proporcional, porque vamos a terminar en septiembre, me refiero a los trabajadores de confianza (que terminarán su tiempo laboral); los de base no tienen ningún problema (siguen con su empleo).