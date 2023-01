TEPJF Prohíbe Usar Caricatura de AMLO en Campañas de Morena

El uso de la imagen caricaturizada del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante las campañas es propaganda electoral indebida, así lo determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Morena no puede usar válidamente la imagen del presidente de la República en su propaganda política ni electoral, porque esto contraviene los principios constitucionales que rigen las elecciones libres y auténticas", comentó Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente del TEPJF. Y añadió lo siguiente:

El principio directo que se ve afectado es el de equidad en la competencia política. En concreto, en la contienda de las campañas electorales también es claro que no es el presidente de la República quien incurre en una infracción; es el partido político que, utilizando su imagen, tiene una incidencia indebida en la equidad de la contienda

El asunto llegó al Tribunal Electoral porque Morena se inconformó por la multa que impuso la Sala Especializada al partido por emitir un tuit con la imagen caricaturizada del presidente donde decía “Sonríe este 5 de junio ganamos 6 de 6”, días antes de las jornadas electorales que se llevaron a cabo en seis estados de la República en 2022.

El magistrado José Luis Vargas Valdez propuso revocar esa sentencia y validar el uso de cualquier imagen caricaturizada de un servidor público, lo que fue rechazado por cuatro de cinco magistrados presentes en la sesión. El magistrado ejemplificó:

Yo sí puedo afirmar en esta sesión que Morena y cualquier otro partido sí pueden utilizar caricaturas y me parece preocupante hacia dónde estamos llevando el derecho electoral

Vargas Valdez se preguntó: "Hacia dónde estamos llevando la libertad de expresión en este Pleno. Lo que me parece más extraño es que estas prohibiciones no son de esta integración; es decir, no comenzaron hace seis años cuando este Tribunal se constituyó; empiezan de unos años para acá, a partir de cierto actor político que se llama Morena y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador”.

Los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Indalfer Infante Gonzáles y la magistrada Janine Otálora Malasis coincidieron en el uso de dicha imagen vulnera los principios de equidad y neutralidad en la contienda electoral.

Con información de Jessica Murillo

