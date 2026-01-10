Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 10 de Enero 2026

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestionamientos vehiculares este sábado 10 de enero de 2026, así como las marchas y movilizaciones programadas en distintos puntos del país.

Las autoridades reiteran el llamado a los automovilistas para que revisen el estado actual de las vías antes de iniciar cualquier trayecto, ya que la circulación podría verse afectada por manifestaciones, accidentes o trabajos de mantenimiento.

Para mantenerse informados en tiempo real, se recomienda consultar de manera permanente las cuentas oficiales de @GN_Carreteras y @CAPUFE, donde se difunde información actualizada sobre reducción de carriles, cierres totales o parciales, percances viales y alertas relevantes.

A continuación, se presenta un listado actualizado de las carreteras que registran afectaciones debido a cierres, incidentes o la presencia de manifestantes.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros:

06:34 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 40, dirección La Tinaja. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.

06:23 Horas. En Oaxaca se registra cierre parcial de la circulación por un accidente en el km 103+750, en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca. Atienda indicación vial.

06:21 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN . Autopista Isla - Acayucan, km 150, dirección Acayucan. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.

06:06 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Libramiento Cuernavaca, km 84, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. Se restablece la circulación en carriles centrales y laterales. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución

02:06 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Acayucan - Cosoleacaque, km 9, dirección Acayucan. El incidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.