Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 17 de Enero 2026

Conoce qué carreteras registran bloqueos, cierres parciales o congestionamientos vehiculares hoy sábado 17 de enero de 2026, así como las marchas y movilizaciones programadas en distintos puntos del país.

Las autoridades reiteran el llamado a los automovilistas para verificar el estado actual de las vías antes de iniciar cualquier trayecto, ya que la circulación puede verse afectada por manifestaciones, accidentes o trabajos de mantenimiento.

Para mantenerse informados en tiempo real, se recomienda consultar de manera permanente las cuentas oficiales de @GN_Carreteras y @CAPUFE, donde se difunde información actualizada sobre reducción de carriles, cierres totales o parciales, percances viales y alertas relevantes.

A continuación, se presenta un listado actualizado de las carreteras que registran afectaciones debido a cierres, incidentes o presencia de manifestantes.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros:

06:32 Horas. En Querétaro se presenta un accidente cerca del km 157+300 de la autopista México-Querétaro, con dirección Querétaro. Maneje con precaución.

05:28 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Acayucan - Cosoleacaque, km 17, dirección Cosoleacaque. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (autobús con falla mecánica). Maneja con precaución