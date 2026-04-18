Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 18 de Abril de 2026

Este sábado 18 de abril se prevén afectaciones en diversas carreteras del país debido a bloqueos, cierres parciales, accidentes y alta afluencia vehicular. Ante este panorama, autoridades federales exhortan a los automovilistas a extremar precauciones y planificar sus traslados con anticipación.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional, a través de su División de Carreteras, y de Caminos y Puentes Federales, se han registrado complicaciones en distintos tramos por el incremento en el flujo de viajeros, así como por la presencia de manifestaciones y siniestros viales. Estas condiciones podrían derivar en congestionamientos severos y cierres intermitentes en autopistas clave del país.

Asimismo, se prevén marchas y movilizaciones que podrían impactar tanto vialidades urbanas como accesos carreteros, lo que incrementaría significativamente los tiempos de traslado, especialmente en zonas de alta circulación.

Por ello, las autoridades recomiendan a los conductores mantenerse informados sobre el estado de las vías en tiempo real, salir con anticipación, respetar los límites de velocidad y considerar rutas alternas. Estas medidas buscan reducir riesgos y facilitar traslados más seguros en la red carretera nacional.

Historias recomendadas:

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

05:37 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 88, dirección La Tinaja. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.

04:26 Horas. En Veracruz se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 116+000, de la carretera Córdoba-Ent. Boticaria, a la altura de la Loc. Córdoba. Atienda indicación vial.

04:24 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Libramiento Oriente de Chihuahua, km 40. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos. Maneja con precaución