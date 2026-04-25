Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 25 de Abril 2026
Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy sábado 25 de abril de 2026 en distintos puntos de México.
De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.
Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.
A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes. El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura en aquellas regiones donde este lunes se prevén complicaciones viales.
Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy
06:31 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Córdoba - Veracruz, km 18, dirección Córdoba. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.
06:19 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Córdoba - Veracruz, km 68, dirección Veracruz. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.
06:12 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 27, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.
05:49 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 99, dirección Acapulco. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución
05:33 Horas. CARGA VEHICULAR Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 244, dirección Cd. Mendoza. El accidente ha sido atendido. Sin embargo, en la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.