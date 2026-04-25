Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 25 de Abril 2026

|

N+

-

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes

Carreteras Bloqueadas hoy. Foto: Cuartoscuro

Carreteras Bloqueadas hoy. Foto: Cuartoscuro

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy sábado 25 de abril de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera. 

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas. 

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes. El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura en aquellas regiones donde este lunes se prevén complicaciones viales.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

06:31 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Córdoba - Veracruz, km 18, dirección Córdoba. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.

06:19 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Córdoba - Veracruz, km 68, dirección Veracruz. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.

06:12 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 27, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.

05:49 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 99, dirección Acapulco. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución

05:33 Horas. CARGA VEHICULAR Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 244, dirección Cd. Mendoza. El accidente ha sido atendido. Sin embargo, en la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.

 

 

Inicio Nacional Carreteras bloqueadas en México hoy sabado 25 de abril 2026