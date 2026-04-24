Pronóstico del Tiempo SÁBADO 25 de Abril de 2026: País Estará Bajo Lluvias y Calor Intenso
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Las temperaturas en todo el país estarán por encima de los 30 grados Celsius, siendo en Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, entre otros estados, donde el calor será intenso
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Para este sábado 25 de abril de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que continuará la onda de calor debido a una circulación anticiclónica sobre el occidente del territorio nacional.
Este fenómeno se extenderá hacia la zona centro del país y hacia el oriente del territorio nacional, alcanzando al sureste, la península de Yucatán y a la Ciudad de México.
A su vez, una línea seca se extenderá sobre el noreste de México e interaccionará con la corriente en chorro subtropical, ocasionando chubascos y rachas fuertes de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Simultáneamente, un canal de baja presión sobre el centro, oriente y sureste del país, y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, provocarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, además del sur de la República Mexicana.
Lluvias en el país
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo.
Temperaturas máximas
- De 40 a 45 °C: Durango (noroeste), Sinaloa (norte y centro), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (norte y noroeste), Morelos (sur), Coahuila (centro y noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste y suroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y centro), Tabasco (este), Chiapas (noreste), Campeche (norte, oeste y suroeste), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste).
- De 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora, Nayarit, Colima, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes (oeste) y Puebla (norte y suroeste).
- De 30 a 35 °C: Estado de México (suroeste), Ciudad de México y Tlaxcala.
Temperaturas mínimas
- De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
- De 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Zacatecas, Michoacán, Estado de México y Puebla.
Clima en el Valle de México
Se esperan condiciones de cielo medio nublado en el transcurso de este día. Al amanecer, ambiente fresco a templado en la región y frío en zonas altas de la región.
Por la tarde, ambiente cálido y probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México y la Ciudad de México.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 29 a 31 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 24 a 26 °C.
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Con información de Conagua
ICM