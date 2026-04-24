Inicio Nacional Clima Pronóstico del Tiempo SÁBADO 25 de Abril de 2026: País Estará Bajo Lluvias y Calor Intenso

Pronóstico del Tiempo SÁBADO 25 de Abril de 2026: País Estará Bajo Lluvias y Calor Intenso

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Las temperaturas en todo el país estarán por encima de los 30 grados Celsius, siendo en Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, entre otros estados, donde el calor será intenso

Pronóstico del Tiempo SÁBADO 25 de Abril de 2026: País Estará Bajo Lluvias y Calor Intenso

En la Ciudad de México, una mujer se intenta cubrir del intenso sol. Foto: Cuartoscuro

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Para este sábado 25 de abril de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que continuará la onda de calor debido a una circulación anticiclónica sobre el occidente del territorio nacional. 

Este fenómeno se extenderá hacia la zona centro del país y hacia el oriente del territorio nacional, alcanzando al sureste, la península de Yucatán y a la Ciudad de México.

A su vez, una línea seca se extenderá sobre el noreste de México e interaccionará con la corriente en chorro subtropical, ocasionando chubascos y rachas fuertes de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 

Simultáneamente, un canal de baja presión sobre el centro, oriente y sureste del país, y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, provocarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, además del sur de la República Mexicana.

Lluvias en el país

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo.

Temperaturas máximas

  • De 40 a 45 °C: Durango (noroeste), Sinaloa (norte y centro), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (norte y noroeste), Morelos (sur), Coahuila (centro y noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste y suroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y centro), Tabasco (este), Chiapas (noreste), Campeche (norte, oeste y suroeste), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste).
  • De 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora, Nayarit, Colima, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes (oeste) y Puebla (norte y suroeste).
  • De 30 a 35 °C: Estado de México (suroeste), Ciudad de México y Tlaxcala.

Temperaturas mínimas

  • De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
  • De 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Zacatecas, Michoacán, Estado de México y Puebla.

Clima en el Valle de México

Se esperan condiciones de cielo medio nublado en el transcurso de este día. Al amanecer, ambiente fresco a templado en la región y frío en zonas altas de la región. 

Por la tarde, ambiente cálido y probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México y la Ciudad de México. 

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 29 a 31 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 24 a 26 °C. 

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Con información de Conagua

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