Sheinbaum Anuncia Plan de Salud Mental para Jóvenes y Evitar Casos como el del CCH Sur

En la mañanera de hoy, 30 se septiembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un plan de cuidado de la salud mental para los jóvenes, con el fin de evitar casos como el hecho de violencia en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur (CCH Sur).

Vamos a presentar un programa integral de apoyo a los jóvenes en temas de salud mental, además de las investigaciones que debe hacer el gabinete de Seguridad, en el caso de personas que tienen que ver con criminalidad.

