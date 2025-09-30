¿Cuándo Termina Suspensión de Clases en la UNAM? Este Día Regresan a Aulas en Facultades y CCH

Varias Facultades y Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) continúan en paro hoy, 30 de septiembre de 2025. Si eres de la comunidad estudiantil o realizas actividades en la máxima casa de estudios y te preguntas cuándo volverán, en N+, te decimos qué días regresarán a clases presenciales.

¿Cuándo regresan a clases presenciales los planteles de la UNAM en paro?

Las escuelas de la UNAM que entraron en paro por la conmemoración del 2 de octubre o por pedir condiciones de seguridad dentro de las instalaciones son:

CCH Sur: hasta nuevo aviso.

CCH Naucalpan: reanudarán las actividades administrativas y escolares el día viernes 3 de octubre de 2025.

CCH Azcapotzalco: 3 de octubre.

CCH Vallejo: se suspendieron las clases hasta el 3 de octubre.

Facultad de Arquitectura: volverán a clases el lunes 6 de octubre.

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS): 6 de octubre.

Facultad de Medicina: Hasta nuevo aviso.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES Acatlán):

FES Cuautitlán suspendieron sus actividades hasta el 2 de octubre.

Estas son las escuelas de la UNAM con clases en línea

Facultad de Economía: las autoridades educativas compartieron que debido a las denuncias cibernéticas los estudiantes tomarán clases ven línea hasta el 4 de octubre.

Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES Aragón): en un comunicado compartieron que las clases se tomarán por medio de la Plataforma Educativa Aragón.

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FES Zaragoza)

Escuela Nacional de Trabajo Social

