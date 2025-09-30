Inicio Nacional ¿Cuándo Termina Suspensión de Clases en la UNAM? Este Día Regresan a Aulas en Facultades y CCH

¿Cuándo Termina Suspensión de Clases en la UNAM? Este Día Regresan a Aulas en Facultades y CCH

Estudiantes de la UNAM se fueron a paro para exigir seguridad en los planteles; aquí puedes consultar cuáles son y cuándo volverán a clases presenciales

Un grupo de estudiantes llevan carteles dentro de una escuela.

Estudiantes de la UNAM entraron en paro para pedir seguridad y con motivo del 2 de octubre. Foto: Cuartoscuro

Varias Facultades y Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) continúan en paro hoy, 30 de septiembre de 2025. Si eres de la comunidad estudiantil o realizas actividades en la máxima casa de estudios y te preguntas cuándo volverán, en N+, te decimos qué días regresarán a clases presenciales

¿Cuándo regresan a clases presenciales los planteles de la UNAM en paro? 

Las escuelas de la UNAM que entraron en paro por la conmemoración del 2 de octubre o por pedir condiciones de seguridad dentro de las instalaciones son: 

  • CCH Sur: hasta nuevo aviso.
  • CCH Naucalpan: reanudarán las actividades administrativas y escolares el día viernes 3 de octubre de 2025.
  • CCH Azcapotzalco: 3 de octubre.
  • CCH Vallejo: se suspendieron las clases hasta el 3 de octubre.
  • Facultad de Arquitectura: volverán a clases el lunes 6 de octubre.
  • Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS): 6 de octubre.
  • Facultad de Medicina: Hasta nuevo aviso.
  • Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES Acatlán): 
  • FES Cuautitlán suspendieron sus actividades hasta el 2 de octubre.

Estas son las escuelas de la UNAM con clases en línea 

  • Facultad de Economía: las autoridades educativas compartieron que debido a las denuncias cibernéticas los estudiantes tomarán clases ven línea hasta el 4 de octubre. 
  • Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES Aragón): en un comunicado compartieron que las clases se tomarán por medio de la Plataforma Educativa Aragón. 
  • Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FES Zaragoza) 
  • Escuela Nacional de Trabajo Social

 

 

