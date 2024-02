Gobierno de México Investigará Cuentas en Barbados Posiblemente Ligadas a Caso García Luna

Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), habló hoy 16 de febrero respecto al avance del juicio contra Genaro García Luna, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, e informó que se investigarán cuentas en Barbados posiblemente ligadas con el exsecretario de Seguridad Pública.

El funcionario federal detalló que la manera en la que presuntamente se triangulaba el dinero de los contratos obtenidos por Grupo Weinberg tiene relación con pagos en el extranjero, particularmente en Barbados, ".

Grupo Weinberg, que fue el que operó junto con García Luna, la mayoría de empresas que lo integran son relacionales, no producen nada, no son empresa especializada en seguridad, no genera ni hardware ni software, ni siquiera cámaras de videograbación. Todo lo hace comprando aquí y allá, principalmente en el extranjero, en el mercado interno no hacía operaciones.