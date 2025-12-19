Corte IDH Responsabiliza al Estado Mexicano por Feminicidio de Lilia Alejandra en Chihuahua

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) declaró este viernes al Estado mexicano responsable internacionalmente por la desaparición, tortura y feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, una joven de 17 años cuyo cuerpo fue localizado en Ciudad Juárez, Chihuahua, en febrero de 2001.

En su resolución, el tribunal regional concluyó que el caso se inscribe en un contexto de violencia de género sistemática e impunidad generalizada, particularmente en Ciudad Juárez, donde durante años se han documentado graves violaciones a los derechos humanos de mujeres y niñas.

La CoIDH determinó que el Estado mexicano incumplió su obligación de prevenir, investigar y sancionar de manera diligente los hechos, así como de garantizar el derecho a la vida, a la integridad personal y al acceso a la justicia.

También hay fallos en la protección a la madre de la joven asesinada

Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra García, quien desapareció el 14 de febrero de 2001 en Ciudad Juárez luego de salir de trabajar de la planta Maquiladora Servicios Plásticos Ensambles S.A, donde abordaba un camión para regresar a su hogar.

El fallo también establece la responsabilidad internacional del Estado por no brindar protección adecuada a Norma Esther Andrade, madre de la víctima, quien tras el asesinato de su hija emprendió una lucha por la justicia y se convirtió en defensora de derechos humanos. La Corte reconoció que, debido a esta labor, Andrade fue víctima de amenazas y ataques, sin que las autoridades le garantizaran condiciones de seguridad suficientes.

La sentencia fue aprobada de manera unánime en sus puntos fundamentales y subraya que las fallas institucionales ocurrieron en un entorno marcado por la violencia estructural contra las mujeres y la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades. El tribunal enfatizó que la impunidad en este tipo de casos contribuye a la repetición de los crímenes y profundiza la desconfianza hacia el sistema de justicia.

La audiencia de notificación de la sentencia fue presidida por la jueza Nancy Hernández López. En las próximas semanas, la CoIDH dará a conocer las medidas de reparación que deberá cumplir el Estado mexicano, las cuales podrían incluir acciones de justicia, reparación integral, garantías de no repetición y fortalecimiento de políticas públicas para prevenir la violencia de género.

Desapareción de Lilia Alejandra García

Lilia Alejandra García, desapareció el 14 de febrero de 2001 en Ciudad Juárez luego de salir de trabajar de la planta Maquiladora Servicios Plásticos Ensambles S.A, donde abordaba un camión para regresar a su hogar.

Su cuerpo fue hallado el 21 de febrero del mismo año, en un lote baldío. Dejó en orfandad a dos hijos. En el certificado de autopsia se determinó que Lilia Alejandra fue asesinado por asfixia 24 horas antes de que fuera encontrado su cuerpo. Además, había sido víctima de violación tumultuaria por un tiempo prolongado y eran evidentes las marcas de tortura.

Historias recomendadas: