¿El Próximo Ciclón Bomba que se Forma en el Atlántico Afectará a México?

Autoridades meteorológicas de Estados Unidos han advertido sobre la formación de un “ciclón bomba” en las aguas del Atlántico. Te explicamos en qué consiste este fenómeno y si México podría ser afectado.

Se forma posible ciclón bomba en el Atlántico

El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió sobre la formación de un ciclón en el Atlántico, que podría tocar costa durante el fin de semana. Ante la fuerza que ha adquirido el fenómeno meteorológico, se le ha clasificado como un “ciclón bomba”.

Al respecto, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) explicó que el ciclón podría derivar en una “bombogénesis”. Este fenómeno ocurre cuando un ciclón de latitud media se fortalece rápidamente, en menos de un día:

La bombogénesis, término empleado por los meteorólogos, ocurre cuando un ciclón de latitud media (las latitudes entre los trópicos y las regiones polares) se intensifica o fortalece rápidamente durante un período de 24 horas.

El ciclón que se está formando en el Atlántico podría tomar el nombre de Gianna y podría golpear la costa este de Estados Unidos el viernes 30 de enero. Este ciclón bomba habría de afectar las Carolinas, así como Nueva Inglaterra, al noreste de la Unión Americana.

Este fenómeno podría provocar nevadas, así como acumulación significativas de hielo. Al respecto, el NWS advirtió sobre posibles cortes de energía y malas condiciones en carreteras:

La combinación de acumulaciones significativas de nieve y hielo, junto con temperaturas gélidas, podría provocar cortes de energía y que las carreteras heladas permanezcan en malas condiciones

¿El ciclón bomba podría afectar a México?

Por el momento, no se tiene previsto que este fenómeno meteorológico afecte a México, debido a su ubicación muy por encima del trópico de Cáncer. Este fenómeno no se considera un ciclón tropical, debido a que se formó en una latitud alejada del Ecuador.

No obstante, los elementos que permiten su formación son los mismos que en el caso de los ciclones tropicales: una masa de aire frío proveniente del norte se ha encontrado sobre el Atlántico con un aire más cálido, lo que ha provocado una caída en la presión atmosférica. Esta caída en los milibares es indispensable para que se forme el vórtice que distingue a los ciclones.

