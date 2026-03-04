Sheinbaum Se Reunió con el Consejo Nacional de Inversiones para Supervisar el Plan México

Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con los integrantes del Consejo Nacional de Inversiones. La presidenta compartió una fotografía de la reunión y señaló que se supervisó el desarrollo del Plan México.

Noticia relacionada: Sheinbaum Acuerda con Empresarios Crear un Consejo Para Impulsar Inversiones Del Plan México

A través de X, antes Twitter, Claudia Sheinbaum compartió que se reunió con los empresarios integrantes del Consejo Nacional de Inversiones. Según explicó la presidenta, el motivo de la reunión fue para dar seguimiento al Plan México.

En la fotografía publicada por la mandataria aparecen varios de los principales empresarios del país, así como Rosa Icela Rodríguez (secretaria de Gobernación), Luz Elena González (secretaria de Energía), José Merino (titular de la Agencia de Transformación Digital) y Ana María Lomelí (coordinadora de Comunicación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México).

También estuvieron presentes Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial, y Francisco Cervantes, representante del Consejo Coordinador Empresarial.

Video: Sheinbaum Anuncia Consejo para la Promoción de Inversiones; ¿Cuál Es el Objetivo?

¿En qué consiste el Plan México de Claudia Sheinbaum?

El Consejo Nacional de Inversiones es uno de los brazos que componen el Plan México, a través del cual México está articulando sus objetivos económicos de cara al año 2030. Según se anunció en diciembre del 2025, el gobierno federal mantendrá reuniones periódicas con sus integrantes para revisar objetivos y avances.

Además de relanzar la marcha “Hecho en México”, esta estrategia busca impulsar el desarrollo económico del país a través de un aumento sustantivo en la inversión. Estos son algunos de los objetivos del Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheibaum:

Colocar a México en el top 10 de economías fortaleciendo el mercado interno y la participación internacional.

Elevar la proporción de inversión respecto al PIB arriba de 28% en 2030.

Crear 1.5 millones de empleos adicionales en manufactura especializada y en sectores estratégicos.

Aumentar un 15% el contenido nacional en cadenas globales de valor en sectores como el automotriz, aeroespacial, electrónico, semiconductores, farmacéutico y químico.

Impulsar el desarrollo completo de procesos de fabricación farmacéutica y envasado de vacunas en México con énfasis en biotecnología avanzada.

Historias recomendadas: