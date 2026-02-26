"Es Récord": Sheinbaum Destaca Crecimiento de Inversión Extranjera Durante 2025

Este jueves, 26 de febrero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó el crecimiento del 10.8% de la Inversión Extranjera Directa en México durante 2025, tal como lo informó ayer la Secretaría de Economía (SE).

La presidenta Claudia Sheinbaum señala que la Inversión Extranjera Directa en México creció 10.8% durante 2025, lo que representa una cifra récord. pic.twitter.com/SdmSRnC0hH — NMás (@nmas) February 26, 2026

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum aseguró que este crecimiento es una cifra récord.

Ayer salió la cifra de Banco de México, es récord, 2025 creció 10.8 por ciento, de 2024 a 2025.

Nuevas inversiones en México siguen creciendo por quinto año consecutivo

Cabe recordar que la SE explicó que esa cifra significó un aumento de 10.8% en términos anuales y detalló que las nuevas inversiones han mantenido una tendencia creciente por quinto año consecutivo.

IED en los últimos cinco años

2021 : 31 mil 621 millones de dólares.

: 31 mil 621 millones de dólares. 2022 : 35 mil 292 millones de dólares.

: 35 mil 292 millones de dólares. 2023 : 36 mil 058 millones de dólares.

: 36 mil 058 millones de dólares. 2024 : 36 mil 872 millones de dólares.

: 36 mil 872 millones de dólares. 2025: 40 mil 871 millones de dólares.

