Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez Recorren el Parque Ecológico del Lago de Texcoco

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, realizaron un recorrido por el Parque Ecológico del Lago de Texcoco, un espacio natural de aproximadamente 14 mil hectáreas que se ha consolidado como uno de los proyectos ambientales y recreativos más importantes del país.

A través de un video difundido en su cuenta oficial de X, la mandataria federal destacó la relevancia del parque, al señalar que se trata de un sitio donde originalmente se contemplaba la construcción de un aeropuerto, pero que hoy alberga un espacio público dedicado al cuidado del medio ambiente y a la recreación.

“Estoy con Delfina Gómez, la gobernadora del Estado de México, visitando el Parque Ecológico del Lago de Texcoco, un lugar de 14 mil hectáreas donde iba a haber un aeropuerto y ahora hay un parque hermosísimo”, expresó.

Sheinbaum subrayó que el parque cuenta con zonas de lago y áreas deportivas que aún son poco conocidas por la población. Detalló que en el sitio existen campos para la práctica de béisbol, futbol y futbol americano, así como un gimnasio, los cuales ya se encuentran en funcionamiento.

Además, informó que a partir del mes de enero se abrirán nuevas inscripciones para que equipos y visitantes puedan hacer uso de estas instalaciones de manera organizada.

Los invito a conocer las actividades deportivas del Parque Ecológico Lago de Texcoco, que hoy es área natural protegida de 14 mil hectáreas, no un aeropuerto inviable. pic.twitter.com/yQPmuKKM7n — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 28, 2025

La presidenta también resaltó que la decisión de no construir un aeropuerto en la zona evitó problemas estructurales y permitió la creación de un espacio que beneficia tanto a habitantes del Estado de México como de la Ciudad de México, al ofrecer un entorno natural y accesible para la convivencia social y el deporte.

¿Qué actividades hay en el Parque Ecológico?

Cabe recordar que, desde el 22 de marzo de 2022, el Parque Ecológico del Lago de Texcoco fue declarado Área Natural Protegida mediante decreto presidencial, con el objetivo de preservar su biodiversidad y ecosistemas.

Entre las actividades disponibles se encuentran el skate park, el ciclismo incluido para niñas y niños, actividades al aire libre, juegos de mesa y la observación de las zonas lacustres, donde habitan diversas especies endémicas.

