Frente Frío 24 Azotará a 19 Estados con Temperaturas de 10- Grados y Caída de Nieve

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el impacto del frente frío número 24, previsto para este jueves 25 de diciembre, el cual provocará bajas temperaturas, heladas y caída de nieve en al menos 19 estados del país.

De acuerdo con el organismo, este nuevo sistema frontal se extenderá en las inmediaciones de Baja California y mantendrá interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como con las corrientes en chorro polar y subtropical. Estas condiciones favorecerán a la caída de nieve o aguanieve en zonas elevadas de la Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California.

Por otro lado, un canal de baja presión que se mantendrá sobre el sureste del país, en combinación con una vaguada en altura, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera en el golfo de México y la divergencia, originará lluvias y chubascos en el noreste y oriente del territorio nacional. Además, se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán.

¿Hará Mucho Frío en Aguascalientes Esta Nochebuena y Navidad 2025?

Finalmente, el SMN indicó que continuará el ambiente frío a muy frío durante las mañanas y noches en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas en zonas altas, incluyendo regiones de Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Jalisco, Estado de México y la Ciudad de México.

Clima para el jueves 25 de diciembre: ¿dónde habrá bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

