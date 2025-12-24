Frío en CDMX: Autoridades Activan Alerta por Bajas Temperaturas en Estas Alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó este 24 de diciembre de 2025 una Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en cinco demarcaciones territoriales de la capital.

La alerta indica que las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan experimentarán temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius durante la madrugada y mañana del 25 de diciembre de 2025.

El periodo de mayor descenso térmico se registrará entre las 04:00 y las 08:00 horas del día navideño, según el pronóstico de las autoridades capitalinas.

Ante estas condiciones climáticas, la dependencia recomendó a los habitantes de las zonas afectadas abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca. También sugirió evitar cambios bruscos de temperatura y resguardar a las mascotas del frío.

Entre las medidas preventivas, la Secretaría señaló la importancia de ingerir abundante agua y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C durante el periodo de bajas temperaturas.

Las autoridades advirtieron sobre el riesgo del uso de calentadores, recomendando asegurar una buena ventilación en el hogar para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, y pidieron evitar el uso de pirotecnia durante las festividades.

La dependencia instó a la población a identificar los módulos de salud y acudir a ellos si presenta algún malestar relacionado con las bajas temperaturas.

Las autoridades pusieron a disposición de la ciudadanía los números de emergencia 911, el teléfono 55 5658 1111 de Locatel, y el 55 5683 2222 de la SGIRPC para reportar cualquier situación que requiera atención.

