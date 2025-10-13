Aviso Potencial Ciclón Sonia: ¿Cuándo se Puede Formar Nueva Tormenta Tropical en el Pacífico?

Después del embate de las tormentas Priscilla y Raymond, las autoridades mexicanas vigilan ahora una zona de perturbación con probabilidad de convertirse en ciclón tropical en los próximos días en el océano Pacífico.

De evolucionar, ese sistema se convertirá en la nueva tormenta tropical Sonia, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Ante ello, aquí en N+ te informamos dónde se encuentra el potencial ciclón y cuándo podría desarrollarse y afectar territorio nacional.

En los últimos días, México sufrió el impacto de Priscilla y Raymond, así como otros sistemas que devastaron entidades como Veracruz, Hidalgo y Puebla.

La temporada de ciclones en el Pacífico ha sido muy intensa, con la formación hasta el momento de 17 fenómenos meteorológicos: 10 tormentas y 7 huracanes.

La temporada de ciclones tropicales 2025 termina en noviembre.

Las autoridades previeron la formación de entre 16 y 20 ciclones, por lo que faltarían por formarse tres.

¿Dónde se encuentra el siguiente potencial ciclón?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió hoy, 13 de octubre de 2025, un aviso sobre el próximo potencial ciclón en el Pacífico:

Ubicación : Frente a las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

: Frente a las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Probabilidad de desarrollo: 40% de posibilidad para desarrollo ciclónico en siete días.

“Se prevé la formación de una zona de baja presión. Mantiene 40% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días”, publicó en redes sociales sobre cuándo podría formarse el siguiente ciclón Sonia.

“Existe una probabilidad media de que se forme una depresión tropical frente a la costa sur y suroeste de México a finales de esta semana”, indicó por su parte el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

¿Qué es un ciclón tropical?

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), un ciclón tropical es una masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes que giran en forma de espiral alrededor de una zona central.

Los datos clave:

Se forman en aguas tropicales, cuando la temperatura es superior a los 26 grados y existe una zona de baja presión atmosférica.

y existe una zona de baja presión atmosférica. Tienen una circulación organizada y definida en superficie.

y definida en superficie. En el hemisferio norte, los vientos de los ciclones tropicales giran en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Se desarrollan en la zona de convergencia intertropical, hacia los 10° de latitud Norte.

Se clasifican de acuerdo con la velocidad de sus vientos máximos en: depresión tropical, tormenta tropical y huracán.

¿Cómo se forman los huracanes?

La evolución de un ciclón tropical puede llegar a desarrollar cuatro etapas:

Perturbación Tropical: Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical.

Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical. Depresión Tropical: Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora.

Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora. Tormenta Tropical: El incremento continuo de los vientos provoca que éstos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial.

El incremento continuo de los vientos provoca que éstos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial. Huracán: Es el ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o superan los 119 kilómetros por hora y su área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 900 km de diámetro, produciendo lluvias intensas. En esta etapa el ciclón se clasifica por medio de la escala Saffir-Simpson.

