CFE Realiza Cortes de Luz Preventivos en Estados Afectados por Lluvias: Emilia Calleja

CFE realiza interrupciones preventivas en el suministro de energía eléctrica para proteger a los trabajadores y a la población

Trabajador de la CFE realiza trabajos de reparación. Foto: Especial

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realiza interrupciones preventivas en el suministro de energía eléctrica para proteger a los trabajadores que realizan labores de restablecimiento en las zonas afectadas por lluvias, así como a la población. 

Esto debido a que el agua conduce la electricidad y podría representar un riesgo para los trabajadores de la Comisión y los pobladores de las zonas inundadas, dijo Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la CFE, en entrevista para N+.

En coordinación con Protección Civil hay varias interrupciones que hemos realizado de manera preventiva para cuidar la seguridad de nuestro personal

¿En qué estados hay afectaciones en el suministro eléctrico por lluvias?

La CFE reportó la noche de ayer interrupciones en el suministro de energía eléctrica debido a la presencia de lluvias en los estados de Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo y Querétaro.

Este viernes, con corte a las 8:33 horas, se seguían realizando trabajos de recuperación del servicio eléctrico en el estado de Veracruz, en la zona de Distribución Poza Rica. "Al momento se ha restablecido el servicio al 23% de los usuarios afectados", informó la Comisión.

A la par que integrantes de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Protección Civil, Conagua y CFE apoyan a las poblaciones de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro, dijo por su parte la presidenta Claudia Sheinbaum.

