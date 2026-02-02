México Vence la Sequía: este 2026 Solo el 7% de los Municipios Enfrentan Falta de Lluvias

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que este 2026 la mayor parte del país ha vencido la sequía. Según su más reciente informe, más de 2 mil municipios han abandonado esta condición, ante la pasada temporada de lluvias.

Noticia relacionada: N+ Focus: Río Colorado: La Disputa por el Agua en Tiempos de Sequía

A través de un comunicado, Conagua dio a conocer los más recientes resultados del Monitor de Sequía en México. El reporte, que data del 15 de enero de 2026, reveló que solo el 7.4% de la superficie del país registra en este momento sequía de moderada a excepcional. Este 2026, 2 mil 168 municipios, de los 2 mil 478 que conforman el país, se encuentran libres de sequía.

Los municipios libres de sequía están repartidos entre 13 estados de la República. La última vez que México presentó números tan alentadores en materia de sequía fue en 2020, cuando solo el 7.2% del país presentaba esta condición meteorológica.

Video: Río Colorado. La Disputa por el Agua en Tiempos de Sequía

México vence tres años de sequía

El pasado 15 de mayo del 2025, según informó Conagua, el 49% del territorio nacional presentaba sequía. Esta situación fue revertida gracias a la activa temporada de lluvia. Al respecto, la institución señala:

Los niveles actuales de sequía en el país son el resultado de una muy activa temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025, ya que ocho de estos sistemas, aunado al paso de 40 ondas tropicales y al monzón de Norteamérica –o monzón mexicano–, contribuyeron en la disminución de la sequía.

Entre 2023 y 2025, la mayor parte de México presentó severas condiciones de sequía. En el momento más grave de esta condición climatológica, en mayo del 2024, el 76% de la República presentaba sequía de moderada a excepcional.

Cabe señalar que al final de la temporada de lluvias 2025, el almacenamiento nacional de agua alcanzó un nivel máximo del 72%. Esta cifra es significativamente superior al 64% que se registró en 2024.

Historias recomendadas: