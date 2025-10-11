Fotos: Lluvias e Inundaciones en México que Han Dejado 38 Muertos

El Gobierno de México informó en su reporte más reciente de este sábado 11 de octubre de 2025, que hasta el momento se reportan 38 personas muertas: cinco en Veracruz, una en Querétaro, 10 en Puebla y 22 en Hidalgo, debido a las intensas lluvias registradas en las últimas horas en el país.

Foto: EFE

Fotografía aérea que muestra la presa Estanzuela, que se encuentra en su máxima capacidad este viernes, en El Chico

Foto: EFE

Una persona saca sus pertenencias de una zona inundada este viernes, en Poza Rica.

Foto: Coordinación Nacional de Protección Civil México.

En carreteras y zonas urbanas continúan los recorridos de seguridad y apoyo a la población.

Foto: Coordinación Nacional de Protección Civil México.

Decenas de familias han sido afectadas debido a las lluvias de las últimas horas.

Foto: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Hidalgo ha sido uno de los estados más afectados pues es en donde más víctimas mortales se registran.

Foto: Gobierno de México

Integrantes de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Protección Civil, Conagua y CFE apoyan a las poblaciones de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro.

Foto. Gobierno Hidalgo

Trabajos en carreteras para despejar la caída de árboles en Hidalgo tras las fuertes lluvias.

Foto: Cuartoscuro

Graves inundaciones se registraron este viernes luego de que el río Cazones se desbordara por las intensas lluvias afectando diversas zonas de Poza Rica.

Foto: EFE

Fotografía que muestra una inundación y los daños causados por fuertes lluvias este viernes, en Poza Rica.

Foto: Cuartoscuro

Las lluvias dejaron casas y comercios inundados en Poza Rica.

