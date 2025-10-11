Fotos: Lluvias e Inundaciones en México que Han Dejado 38 Muertos
En imágenes, las inundaciones que han dejado las fuertes lluvias en México y que hasta el momento han dejado 38 muertos.
El Gobierno de México informó en su reporte más reciente de este sábado 11 de octubre de 2025, que hasta el momento se reportan 38 personas muertas: cinco en Veracruz, una en Querétaro, 10 en Puebla y 22 en Hidalgo, debido a las intensas lluvias registradas en las últimas horas en el país.
Fotografía aérea que muestra la presa Estanzuela, que se encuentra en su máxima capacidad este viernes, en El Chico
Una persona saca sus pertenencias de una zona inundada este viernes, en Poza Rica.
En carreteras y zonas urbanas continúan los recorridos de seguridad y apoyo a la población.
Decenas de familias han sido afectadas debido a las lluvias de las últimas horas.
Hidalgo ha sido uno de los estados más afectados pues es en donde más víctimas mortales se registran.
Integrantes de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Protección Civil, Conagua y CFE apoyan a las poblaciones de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro.
Trabajos en carreteras para despejar la caída de árboles en Hidalgo tras las fuertes lluvias.
Graves inundaciones se registraron este viernes luego de que el río Cazones se desbordara por las intensas lluvias afectando diversas zonas de Poza Rica.
Fotografía que muestra una inundación y los daños causados por fuertes lluvias este viernes, en Poza Rica.
Las lluvias dejaron casas y comercios inundados en Poza Rica.
