Huracán Beryl Se Degrada a Tormenta Tropical en su Paso por la Península de Yucatán

Beryl —que llegó a ser un poderoso huracán categoría 5 en el Mar Caribe— se degradó a tormenta tropical hoy, 5 de julio de 2024, tras haber tocado tierra en Quintana Roo y avanzar por Yucatán.

Este ciclón tropical es el primero de la temporada de huracanes 2024 en la cuenca del Océano Atlántico, donde azotó varias islas del Caribe y dejó alrededor de 10 personas muertas y una estela de devastación.

