Pronóstico del Tiempo Domingo 19 de Abril: Onda de Calor y Lluvias Fuertes en la Mitad del País
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El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias fuertes en la mitad del país con posibles descargas eléctricas y granizo, así como una onda de calor en ocho entidades para este domingo
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Para este domingo 19 de abril, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes prácticamente en la mitad del país con posibles descargas eléctricas, así como temperaturas de hasta 45 °C en algunas zonas y una onda de calor en ocho estados.
Según los pronósticos, se espera el desplazamiento del frente frío número 45 sobre el noreste del territorio mexicano y el litoral del Golfo de México, donde interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el sureste del país, propiciando chubascos y lluvias fuertes en el noreste, centro y oriente.
Además, la masa de aire polar asociada al sistema frontal generará descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México. Mientras que un canal de baja presión, inestabilidad superior y el ingreso de humedad del océano Pacífico, originarán precipitaciones intensas en el occidente, norte y centro del país.
"Todas las lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo", se indicó en un boletín.
La autoridad advirtió que las temperaturas elevadas podrían causar problemas en la salud.
Lluvias en el país
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas (noreste), Nuevo León (centro y sur), Hidalgo (norte), Oaxaca (norte), Puebla (norte) y Veracruz (norte y centro).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (este y sureste), Durango (este), Zacatecas (norte), San Luis Potosí (norte y este), Querétaro (norte), Tlaxcala (norte y este), Jalisco (centro y este), Michoacán (oeste), Guerrero (centro, sur y este) y Chiapas (este y sur).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Colima y Tabasco.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos
¿Dónde habrá una onda de calor?
- Sinaloa (centro)
- Durango (noroeste)
- Nayarit (norte)
- Jalisco (oeste y sur)
- Colima (este)
- Michoacán (sur y suroeste)
- Guerrero (noroeste y sur)
- Morelos (sur)
Temperaturas máximas
- De 40 a 45 °C: Durango (noroeste), Sinaloa (centro) y Guerrero (noroeste).
- De 35 a 40 °C: Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua (suroeste), Zacatecas (sur), Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche y Yucatán.
- De 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Aguascalientes (oeste), Estado de México (suroeste), Veracruz (sur) y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas
- De -5 a 0 °C con heladas en sierras de Baja California, Chihuahua, Durango, Puebla y Tlaxcala.
- De 0 a 5 °C en las sierras de Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca y Veracruz.
Valle de México
Para el Valle de México, se espera cielo medio nublado y ambiente fresco a templado en el Valle de México, frío en zonas altas del Estado de México, por la mañana.
Hacia la tarde se prevé ambiente cálido y cielo nublado; con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.
La temperatura mínima en la capital del país será de 13 a 15 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, se pronostica una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 24 a 26 °C.
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ASJ