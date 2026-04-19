Pronóstico del Tiempo Domingo 19 de Abril: Onda de Calor y Lluvias Fuertes en la Mitad del País.

Para este domingo 19 de abril, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes prácticamente en la mitad del país con posibles descargas eléctricas, así como temperaturas de hasta 45 °C en algunas zonas y una onda de calor en ocho estados.

Según los pronósticos, se espera el desplazamiento del frente frío número 45 sobre el noreste del territorio mexicano y el litoral del Golfo de México, donde interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el sureste del país, propiciando chubascos y lluvias fuertes en el noreste, centro y oriente.

Además, la masa de aire polar asociada al sistema frontal generará descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México. Mientras que un canal de baja presión, inestabilidad superior y el ingreso de humedad del océano Pacífico, originarán precipitaciones intensas en el occidente, norte y centro del país.

"Todas las lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo", se indicó en un boletín.

La autoridad advirtió que las temperaturas elevadas podrían causar problemas en la salud.

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas (noreste), Nuevo León (centro y sur), Hidalgo (norte), Oaxaca (norte), Puebla (norte) y Veracruz (norte y centro).

(50 a 75 mm): Tamaulipas (noreste), Nuevo León (centro y sur), Hidalgo (norte), Oaxaca (norte), Puebla (norte) y Veracruz (norte y centro). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (este y sureste), Durango (este), Zacatecas (norte), San Luis Potosí (norte y este), Querétaro (norte), Tlaxcala (norte y este), Jalisco (centro y este), Michoacán (oeste), Guerrero (centro, sur y este) y Chiapas (este y sur).

(25 a 50 mm): Coahuila (este y sureste), Durango (este), Zacatecas (norte), San Luis Potosí (norte y este), Querétaro (norte), Tlaxcala (norte y este), Jalisco (centro y este), Michoacán (oeste), Guerrero (centro, sur y este) y Chiapas (este y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Colima y Tabasco.

(5 a 25 mm): Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Colima y Tabasco. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos

Video: A Buscar la Sombrita: Se Espera Un Fin de Semana Caluroso en la Mayor Parte del País.

¿Dónde habrá una onda de calor?

Sinaloa (centro)

Durango (noroeste)

Nayarit (norte)

Jalisco (oeste y sur)

Colima (este)

Michoacán (sur y suroeste)

Guerrero (noroeste y sur)

Morelos (sur)

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C : Durango (noroeste), Sinaloa (centro) y Guerrero (noroeste).

: Durango (noroeste), Sinaloa (centro) y Guerrero (noroeste). De 35 a 40 °C : Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua (suroeste), Zacatecas (sur), Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche y Yucatán.

: Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua (suroeste), Zacatecas (sur), Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche y Yucatán. De 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Aguascalientes (oeste), Estado de México (suroeste), Veracruz (sur) y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas en sierras de Baja California, Chihuahua, Durango, Puebla y Tlaxcala.

con heladas en sierras de Baja California, Chihuahua, Durango, Puebla y Tlaxcala. De 0 a 5 °C en las sierras de Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca y Veracruz.

Valle de México

Para el Valle de México, se espera cielo medio nublado y ambiente fresco a templado en el Valle de México, frío en zonas altas del Estado de México, por la mañana.

Hacia la tarde se prevé ambiente cálido y cielo nublado; con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

La temperatura mínima en la capital del país será de 13 a 15 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, se pronostica una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 24 a 26 °C.

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ASJ