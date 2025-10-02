Pronóstico del Tiempo JUEVES 2 de Octubre de 2025: Habrá Lluvias Fuertes en el Sur del País

Para este jueves 2 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes a muy fuertes en el sur del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca.

Además, habrá lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el sureste mexicano, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Chiapas, Tabasco y Veracruz.

Otro canal de baja presión sobre el interior del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originará chubascos y lluvias fuertes en el noroeste, occidente y centro del territorio nacional.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (este), Oaxaca (norte, oeste y este), Chiapas (norte y sur), Tabasco (sur) y Veracruz (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco, Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro y Ciudad de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas y Guanajuato.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Oaxaca (sureste).

De 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (sureste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Habrá condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente templado a cálido con intervalos de chubascos en la Ciudad de México y chubascos con lluvias puntuales fuertes el Estado de México; las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Con información de Conagua

ICM