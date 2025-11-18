Pronóstico del Tiempo MIÉRCOLES 19 de Noviembre: En Estas Regiones Habrá Descenso de Temperatura

Para este miércoles 19 de noviembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias puntuales fuertes, marcado descenso de las temperaturas, y rachas de viento fuertes a muy fuertes en el noroeste y norte del país, con rachas de 60 a 80 km/h en Sonora, Chihuahua y Durango

Además, prevalecerán las condiciones para la caída de nieve y aguanieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua, y durante la noche de este día y madrugada del jueves, se extenderán hacia el norte de Sinaloa y Durango.

Por otra parte, una línea seca sobre el noreste del país y el ingreso de humedad del golfo de México, ocasionarán fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos en la región mencionada, con lluvias puntuales fuertes en Coahuila (norte).

Se esperan lluvias con chubascos en el sureste mexicano y la península de Yucatán, además del occidente, oriente, centro y sur, con lluvias puntuales fuertes en Guerrero (sur) y Chiapas (sur).

Finalmente, prevalecerá cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia, además de ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (norte y este), Chihuahua (norte y oeste), Sinaloa (norte), Coahuila (norte), Guerrero (sur) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz (regiones Papaloapan y Olmeca), Tabasco, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla.

Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua, y durante la noche de este día y madrugada del jueves: sierras de Sinaloa (norte) y Durango (norte).

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

De 30 a 35 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco en la región; ambiente muy frío con heladas en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

