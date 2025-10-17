¿Tomó Fuerza o se Debilitó Hoy? Aviso por Ubicación del Potencial Ciclón Sonia

Este viernes, 17 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un aviso por un potencial ciclón en el Pacífico, que en caso de evolucionar llevaría el nombre de Sonia.

Video: Clima Hoy en México del 17 de Octubre de 2025 con el Capitán Archie: Potenciales Ciclones

Cabe destacar que al mismo tiempo, el frente frío 7 se encuentra estacionario en el norte del país, causando temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en áreas montañosas en:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

También se esperan temperaturas gélidas de 0 a 5 grados en las zonas altas de:

Hidalgo.

Tlaxcala.

Estado de México.

Puebla.

Veracruz.

¿Dónde se localiza el potencial ciclón Sonia?

La Conagua informó que la zona de baja presión se encuentra al sur de las costas de Oaxaca, en el Pacífico, y presenta 40% de probabilidad para evolucionar al ciclón tropical Sonia en 48 horas. Ayer,16 de octubre, presentaba 50% de probabilidad de desarrollo, lo que quiere decir que en las últimas horas ha disminuido la probabilidad.

🌀La zona de #BajaPresión que se encuentra al sur de las costas de #Oaxaca, en el océano #Pacífico, presenta 40 % de probabilidad para formar un #CiclónTropical en 48 horas. Síguenos y mantente informado sobre su evolución👇 pic.twitter.com/nZB6ko4Pw0 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 17, 2025

Se localiza aproximadamente a 300 km al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, y se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste.

Los nombres para los siguientes ciclones de la temporada en el Pacífico son: Tico, Velma, Wallis, Xina, York y Zelda.

