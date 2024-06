Así Se Ve Desde el Espacio el Potencial de la Tormenta Tropical Alberto

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) compartió videos de la tormenta tropical Alberto vista desde el espacio, desde su formación y hasta su avance a territorio mexicano.

Sus satélites captaron la formación del ciclón en el Golfo de México, la cual tocó tierra hoy, 20 de junio de 2024, en inmediaciones de Ciudad Madero, Tamaulipas.

LIVEBLOG N+: Alberto 2024: Sigue En Vivo las Últimas Noticias de la Primera Tormenta Tropical en México

La agencia estadounidense publicó en su cuenta de X un video donde se observaron las bandas nubosas de Alberto arremolinándose en el Bahía de Campeche ayer 19 de junio, justo cuando pasó de ser el potencial de ciclón tropical Uno a tormenta tropical.

.@NOAA's #GOESEast 🛰️ captured imagery of newly-formed Tropical Storm #Alberto swirling over the western Gulf of Mexico today. It is the first named system of the 2024 Atlantic Hurricane Season.



Latest updates: https://t.co/ScLdyBac9D https://t.co/89x6tFVmuj pic.twitter.com/0aKuTfDgKj