Dos Tormentas Tropicales y el Huracán Priscilla Rodean a México: Zonas en Riesgo por Ciclones
N+
Este martes se formó la tormenta tropical Jerry, con lo cual tres ciclones, entre ellos el huracán Priscilla, rodean a México. Entérate de los detalles
COMPARTE:
La temporada de lluvias no cede en México y hoy 7 de octubre de 2025 México se ve rodeado por el huracán Priscilla y dos tormentas tropicales, que afectan el clima, por ello aquí en N+ te informamos sobre cuáles zonas están en riesgo.
En la temporada 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), espera entre 16 y 20 ciclones tropicales por el lado del Pacífico, mientras que en el Atlántico se prevé el desarrollo de entre 13 y 17.
Hasta este martes, en el Pacífico mexicano se han desarrollado 16 ciclones tropicales, de los cuales 10 han evolucionado a huracán y de éstos, dos alcanzaron la categoría 4: Erick y Kiko.
Por su parte, en el lado del Atlántico se han formado 10 ciclones tropicales, de los cuales cuatro han alcanzado la categoría de huracán, y entre ellos está el más poderoso que se ha registro durante esta temporada 2025: Erin, que llegó al nivel 5.
¿Cuáles ciclones rodean a México?
- La tormenta tropical Octave se formó el 30 de septiembre y llegó a ser huracán en el Pacífico.
- Priscilla se formó como tormenta tropical el 5 de octubre y horas más tarde tomó fuerza para convertirse en huracán en el Pacífico.
- La tormenta tropical Jerry se formó el 7 de octubre en el Atlántico y se espera su evolución como huracán.
Zonas en riesgo por huracán Priscilla y tormentas tropicales Octave y Jerry
La Conagua ha emitido varios avisos para dar la ubicación de los ciclones que rodean a México: el huracán Priscilla y las tormentas tropicales Octave y Jerry. Además, expone la trayectoria de los fenómenos meteorológicos para alertar ante posibles zonas en riesgo.
Tormenta tropical Octave
- Este martes, la tormenta tropical Octave se localiza a 1,255 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. El ciclón presenta vientos máximos de 85 kilómetros por hora, rachas de 100 kilómetros por hora y se desplaza hacia el este-sureste a 11 kilómetros por hora. El aviso de Conagua asegura que no representa peligro para México.
Huracán Priscilla
- El aviso de Conagua por el huracán Priscilla lo mantenía como huracán categoría 2. El fenómeno meteorológico se ubica a 345 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y a 465 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco. Este ciclón se desplaza hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora, por lo que se mantiene como zona de vigilancia desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, pues se espera evolucione a categoría 3 y afecte la península de Baja California