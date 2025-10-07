Dos Tormentas Tropicales y el Huracán Priscilla Rodean a México: Zonas en Riesgo por Ciclones

La temporada de lluvias no cede en México y hoy 7 de octubre de 2025 México se ve rodeado por el huracán Priscilla y dos tormentas tropicales, que afectan el clima, por ello aquí en N+ te informamos sobre cuáles zonas están en riesgo.

En la temporada 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), espera entre 16 y 20 ciclones tropicales por el lado del Pacífico, mientras que en el Atlántico se prevé el desarrollo de entre 13 y 17.

Hasta este martes, en el Pacífico mexicano se han desarrollado 16 ciclones tropicales, de los cuales 10 han evolucionado a huracán y de éstos, dos alcanzaron la categoría 4: Erick y Kiko.

Por su parte, en el lado del Atlántico se han formado 10 ciclones tropicales, de los cuales cuatro han alcanzado la categoría de huracán, y entre ellos está el más poderoso que se ha registro durante esta temporada 2025: Erin, que llegó al nivel 5.

¿Cuáles ciclones rodean a México?

La tormenta tropical Octave se formó el 30 de septiembre y llegó a ser huracán en el Pacífico.

Priscilla se formó como tormenta tropical el 5 de octubre y horas más tarde tomó fuerza para convertirse en huracán en el Pacífico.

La tormenta tropical Jerry se formó el 7 de octubre en el Atlántico y se espera su evolución como huracán.

Zonas en riesgo por huracán Priscilla y tormentas tropicales Octave y Jerry

La Conagua ha emitido varios avisos para dar la ubicación de los ciclones que rodean a México: el huracán Priscilla y las tormentas tropicales Octave y Jerry. Además, expone la trayectoria de los fenómenos meteorológicos para alertar ante posibles zonas en riesgo.

Tormenta tropical Octave

Este martes, la tormenta tropical Octave se localiza a 1,255 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. El ciclón presenta vientos máximos de 85 kilómetros por hora, rachas de 100 kilómetros por hora y se desplaza hacia el este-sureste a 11 kilómetros por hora. El aviso de Conagua asegura que no representa peligro para México.

Huracán Priscilla