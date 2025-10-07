Septiembre 2025 Impone Récord de Seguridad en México: Baja Número de Homicidios Dolosos

En la mañanera de hoy, 7 de octubre de 2025, el Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, destacó avances de la Estrategia Nacional de Seguridad.

García Harfuch precisó que en el mes de septiembre bajaron los homicidios dolosos, lo que marca un récord en materia de seguridad. Destacó que los resultados obtenidos son gracias a las acciones coordinadas entre las autoridades federales y estatales.

Es el septiembre más bajo en homicidios en 10 años.

Video: Estrategia Nacional de Seguridad: Han Sido Detenidas 34 Mil Personas

De septiembre de 2024 al mismo mes de 2025, este delito disminuyó un 32%, lo que se traduce en 27 homicidios diarios menos. Hicieron énfasis en que la estrategia ha tenido efectos en varios estados, en los que destacan:

En Jalisco huno una reducción del 62%.

Nuevo León: menos 61%.

Chiapas: menos 73%.

Quintana Roo: menos 68%.

Zacatecas: menos 88%.

Así van los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad

Entre los resultados obtenidos de enero a septiembre de 2025, el gabinete reportó:

Detuvieron a 34,690 personas por delitos de alto impacto.

17,200 armas de fuego aseguradas.

283 toneladas de droga decomisadas, incluidas más de 3 millones de pastillas de fentanilo.

1,564 narcolaboratorios destruidos.

Más de 2 millones de litros de sustancias químicas incautadas.



Con este reporte, el gabinete destacó que el país mantiene una reducción sostenida en delitos de alto impacto, que, según las autoridades, es el resultado de una estrategia integral que combina prevención social, inteligencia, y coordinación entre los tres niveles de gobierno.

