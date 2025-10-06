Cae 'Don José', Líder de Facción de 'Los Mayos' Dedicada a Secuestro y Tráfico de Migrantes

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó hoy 6 de octubre de 2025 de la detención en Durango de seis personas, entre ellas a José Luis “N”, alias Don José, presunto líder de una facción de Los Mayos, dedicada al secuestro y tráfico de personas.

Apenas el 30 de septiembre de 2025 se informó de la detención de Juan Pablo ‘N’, alias Chuki, señalado como piloto aviador de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

SSPC informa de operativo en Durango para detener a Don José

En la mañana de este lunes, Omar García Harfuch dio a conocer la detención de Don José y reveló algunos detalles del operativo que se realizó en Durango.

El funcionario federal informó que durante el operativo, en el cual participaron elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de la SSPC y de la Fiscalía General de la República (FGR), se detuvo a seis personas y también se aseguraron cinco inmuebles.

En una operación encabezada por el Ejército Mexicano @Defensamx1 y @FGRMexico detuvieron en Durango a 6 personas, entre ellas a José Luis “N”, alias “Don José”, quien cuenta con orden de aprehensión y es identificado como uno de los líderes de una célula delictiva de la zona… pic.twitter.com/hgq4LJylJ6 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 6, 2025

La SSPC informó que José Luis Delgadillo López, alias Don José, es considerado "líder de una célula delictiva dedicada al secuestro y tráfico de personas, afín a la organización delictiva Cabrera Sarabia de la facción Los Mayos".

Las otras personas detenidas son Diana Estefanía N, alias Patrona; José Juan N, Rocío N, alias Licenciada; José Raymundo N y José Orlando N.

Durante los operativos en Durango, además, decomisaron otros objetos:

Cargadores

Cartuchos

Celulares

Vehículos

