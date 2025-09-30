Detienen al ‘Chuki’, Piloto Aviador de ‘Los Chapitos’, Anuncia García Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó hoy, 30 de septiembre de 2025, que fue detenido Juan Pablo ‘N’, alias Chuki, identificado como piloto aviador de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

El Chuki cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada, en materia de tráfico de armas, señaló García Harfuch.

En un operativo realizado en Badiraguato, Sinaloa, elementos de @Defensamx1 @FGRMexico y @SSPCMexico detuvieron a Juan Pablo “N”, alias “Chuki”, identificado como piloto aviador del Cártel de Sinaloa, quien cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en… pic.twitter.com/k5YSvE6OXE — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 30, 2025

Piloto aviador de Los Chapitos, detenido en Badiraguato

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad apuntó que el Chuki fue detenido durante un operativo conjunto ejecutado en la comunidad de Surutato, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.

En el operativo conjunto, en Badiraguato, participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional (GN).

El piloto aviador de Los Chapitos fue puesto a disposición de la autoridad que lo requiere, quien determinará su situación legal.

RMT