Vórtice Polar Afectará Estas Zonas en México: Aviso de la UNAM por Posibles Afectaciones

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtió que el vórtice polar ubicado sobre el Ártico modificará estos días los patrones del clima en diversas regiones del planeta, incluidas algunas zonas de México.

Aquí te damos a conocer los detalles sobre este fenómeno, así como la importancia que tiene para nuestro país y el mundo, de acuerdo con los expertos de la Máxima Casa de Estudios.

¿Qué es el vórtice polar?

El vórtice polar es un sistema de vientos intensos que circula alrededor del polo norte, en la alta troposfera y la estratosfera

es un sistema de vientos intensos que circula alrededor del polo norte, en la alta troposfera y la estratosfera En la estratosfera —entre aproximadamente 10 y 50 kilómetros de altura— se forma el llamado vórtice polar estratosférico , cuya interacción con la troposfera puede influir en el clima de las latitudes medias.

, cuya interacción con la troposfera puede influir en el clima de las latitudes medias. El vórtice polar existe a lo largo del año, pero su comportamiento cambia estacionalmente : En invierno se fortalece debido al contraste térmico entre el Ártico y las latitudes medias; en verano se debilita hasta incluso revertir la dirección de algunos vientos.

: En invierno se fortalece debido al contraste térmico entre el Ártico y las latitudes medias; en verano se debilita hasta incluso revertir la dirección de algunos vientos. Muchos planetas con atmósferas complejas también presentan vórtices polares, como Júpiter, Saturno y Marte.

UNAM Alerta por cambio del clima debido al vórtice polar

En un comunicado, la UNAM advirtió que el vórtice polar afectará el clima estas semanas en varias regiones del mundo.

En zonas como el este de Estados Unidos, el Mediterráneo y el norte de África, se espera un descenso notable de temperatura, mientras que partes de Baja California y algunas regiones de Asia podrían registrar condiciones más cálidas de lo habitual.

Y es que explicó que cada cierto tiempo ocurre un fenómeno conocido como calentamiento súbito estratosférico (CSE), que hace que el vórtice de desestabilice.

En estos eventos, la temperatura en la estratosfera ártica aumenta abruptamente, lo que provoca que el vórtice polar se debilite, se divida o se desplace.

“Cuando el vórtice se perturba, el aire extremadamente frío del Ártico puede avanzar hacia regiones donde normalmente no se presentan temperaturas tan bajas”, señaló Víctor Torres, investigador posdoctoral del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM.

¿Cuáles son los efectos?

Agregó que debido a ello, ciudades en latitudes cercanas a los 45 grados norte, como Nueva York o Chicago, pueden experimentar descensos bruscos de temperatura y tormentas de nieve intensas.

Según el experto, estas alteraciones pueden extenderse durante 10 a 30 días, el tiempo que tarda la atmósfera en recuperar su equilibrio dinámico.

De acuerdo con Torres, en esta ocasión el calentamiento se detectó a inicios de noviembre, por lo que sus efectos comenzaron a manifestarse esta semana.

Zonas de México con efectos del vórtice polar

En el caso de México, la UNAM indicó que los efectos serían indirectos y dependerán de la manera en que cambien los patrones del chorro y los sistemas frontales.

Las regiones más sensibles son el Golfo de México, incluido Veracruz, el Istmo de Tehuantepec y la península de Yucatán.

Según el especialista, aún no hay evidencia suficiente para afirmar que el cambio climático esté modificando la frecuencia o intensidad de los calentamientos súbitos estratosféricos.

Pero indicó que comprender el comportamiento del vórtice polar es esencial porque un calentamiento súbito estratosférico puede desencadenar tormentas de nieve extremas, afectar rutas aéreas, modificar la distribución de lluvia en latitudes medias y alterar temporalmente los patrones climáticos globales.

