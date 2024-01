Beca Benito Juárez 2024: ¿Cómo Obtener mi Tarjeta Bienestar en Línea si Olvide Recogerla?

Si no pudiste acudir o no te enteraste de que debías recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar para comenzar a cobrar tu Beca Benito Juárez 2024 , aquí te decimos qué debes hacer para obtenerla si olvidaste tu cita.

Además de eso, para quienes aún no han realizado su inscripción al programa, te informamos que aún estás a tiempo. Tienes hasta el miércoles 31 de enero para registrar a tus hijos que asisten a escuelas de preescolar, primaria y secundaria, siempre y cuando estas escuelas estén incorporadas como escuelas de alta marginación en el Buscador de Escuelas.

Video: Beca Benito Juárez: Esperan Hasta 4 Horas Por el Apoyo

¿Cómo recoger mi tarjeta del Bienestar para el pago de Becas Benito Juárez?

En caso de que no hayas recibido la convocatoria, si fuiste a la sede pero no te atendieron, o tu tarjeta no estaba disponible, o cualquier otra causa que haya impedido que tengas tu tarjeta en tus manos, debes seguir estos pasos:

Ingresa al portal oficial del Buscador de Estatus de Becas Benito Juárez. En la sección de Ventanilla Virtual. completa el formulario: "No me enteré de que tenía fecha para recoger mi tarjeta del Banco del Bienestar y/o no pude acudir."

Presta atención, ya que ahora deberás estar pendiente de tu correo electrónico, ya que recibirás la información necesaria para que puedas ir a recoger tu nueva tarjeta.

Recuerda que el primer pago, correspondiente al mes de enero de 2024, será de un monto total de 16 mil 800 pesos para algunos beneficiarios del programa de apoyo social.

Resuelve tus dudas

Si tienes preguntas o necesitas asistencia para aclaraciones, puedes contactar llamando al número telefónico 55 1162 0300, disponibles de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Asimismo, encontrarás información en cualquiera de los portales oficiales:

Video: Estudiantes Recibirán 16,800 Pesos en Beca Benito Juárez en 2024

Historias recomendadas: