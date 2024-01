AMLO Propondrá Elevar ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ a Rango Constitucional

El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó este sábado por tercera ocasión en su gobierno a Durango, capital, ahí adelantó que el 5 de febrero propondrá que los programas 'Jóvenes Construyendo el Futuro' y 'Sembrando Vida' tengan el rango de derecho constitucional.

Vino a dar avances de los programas de bienestar, y ante los gritos de asistentes de “reelección”, dijo:

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México:

Soy maderista como lo fue en su momento, Francisco Villa maderista y cuál era el lema de Francisco I. Madero: 'sufragio efectivo no reelección'. Además, les adelanto, estoy contento, se los digo de corazón de manera sincera, porque está asegurado el futuro de la transformación. Me voy a jubilar, me voy, pero quien se va a quedar es igual, y posiblemente mejor que el que les está hablando, por eso no hay nada, ¡la transformación va hacia adelante!, este pueblo ha dicho basta a la corrupción, basta de corrupción, basta al clasicismo, basta al racismo, basta a la oligarquía. Que viva la justicia, que viva la libertad

El gobernador de origen priista, Esteban Villegas fue abucheado de forma constante desde que fue presentado, en cada ocasión que se le mencionaba.

Esteban Villegas, gobernador Durango:

En su turno, el presidente reclamó un aplauso para el gobernador, quien dijo ha trabajado bien, en coordinación con el Gobierno federal, como ejemplo- aclaró que fue él quien le insistió en una planta potabilizadora para traer agua de mejor calidad, y ese acuerdo se firmó hoy, la planta estará en 8 meses con una inversión superior a los mil 200 millones de pesos.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México:

Quiero un aplauso para el gobernador de Durango, un aplauso fuerte saben por qué, porque hemos trabajado juntos y nos ha respetado, no como otros, pero lo más importante no es sólo una relación personal, no sólo es una relación institucional, es que me consta que se preocupa por la necesidad de la gente. Les voy a poner un ejemplo, no me importa que no les guste, no soy monedita de oro, me decía hace falta la planta de Durango, la potabilizadora de Durango, le dije antes de terminar, vamos a ver lo de la potabilizadora y le vine a decirle que ya tengo mil 200 millones de pesos para la potabilizadora de Durango