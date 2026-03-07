¿Cuándo se Aplica la Vacuna Contra el Dengue? Esto es lo que se Sabe de Qdenga

La llegada de la vacuna contra el dengue a México es importante, pues de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se calcula que esta enfermedad causa entre 20,000 y 25,000 defunciones (dentro de un total de entre 100 y 400 millones de infecciones anuales) en todo el mundo.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquitos y afecta, sobre todo, regiones tropicales y subtropicales.

En México, la que se estará aplicando es la vacuna TAK-003, también conocida como Qdenga, la cual es desarrollada por el laboratorio Takeda, y en N+ te explicamos cuándo sería el mejor momento de aplicarla.

En nuestro país, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgó la aprobación para el uso de la vacuna Qdenga. Esta decisión se tomó tras evaluar la seguridad y eficacia del biológico en ensayos clínicos. De acuerdo con autoridades, funciona contra los cuatro serotipos del virus del dengue que circulan en la región.

Su disponibilidad se ha extendido al sector privado, lo que permite que las personas busquen protección contra la enfermedad que, en sus variantes más graves, puede requerir hospitalización.

¿Para qué sirve la vacuna Qdenga?

De acuerdo con la OMS, la vacuna Qdenga o TAK-003 es un biológico de virus vivos atenuados. Esto significa que contiene versiones debilitadas de los cuatro serotipos del virus del dengue (1, 2, 3 y 4). Su función principal es estimular el sistema inmunológico para prevenir cuadros graves de la enfermedad y reducir drásticamente las tasas de hospitalización.

La Organización Mundial de la Salud la precalificó recientemente (en mayo de 2024), convirtiéndola en la segunda vacuna contra el dengue en recibir este estatus.

¿Cuándo se recomienda usar la vacuna Qdenga?

De acuerdo con las recomendaciones de la OMS y las guías de uso aprobadas, el momento y las condiciones para aplicar la vacuna son los siguientes:

La OMS recomienda su uso específicamente en niños y adolescentes de 6 a 16 años que vivan en entornos con una alta carga de morbilidad por dengue y una gran intensidad de transmisión. Sin embargo, en México, la Cofepris ha autorizado su uso a partir de los 4 años de edad.

Una de las ventajas de esta vacuna es que se recomienda tanto para personas que ya han tenido dengue anteriormente como para aquellas que nunca han estado infectadas (seropositivos y seronegativos).

Para que la protección sea efectiva, se recomienda un esquema de dos dosis. El intervalo de tiempo entre la primera y la segunda aplicación debe ser de tres meses.

Su uso se prioriza en zonas donde el dengue es endémico, es decir, donde la presencia del mosquito Aedes aegypti y la transmisión del virus son constantes.

Con la implementación de la vacuna contra el dengue, Qdenga, se espera mitigar el impacto de los brotes estacionales y proteger a las poblaciones más vulnerables ante las complicaciones de esta enfermedad.

