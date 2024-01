¿Cuándo Es la Fecha Límite para Recoger la Credencial del INE y Poder Votar en 2024?

Luego de que se cumpliera el plazo para tramitar la credencial del INE por primera vez, renovarla, hacer corrección de datos o cambios de domicilio previo a las elecciones de 2024, las personas ya se preguntan cuándo es la fecha límite para recoger su identificación oficial.

Después de varios días con largas filas en los Módulos de Atención Ciudadana e incluso con horarios extendidos, el Instituto Nacional Electoral cerró el trámite para sacar la credencial para votar por primera vez o por renovación y éste no se podrá realizar hasta que termine el proceso electoral.

¿Hasta cuándo vuelven a tramitar la credencial del INE en 2024?

Si no lograste renovar tu credencial o sacarla por primera vez, toma en cuenta que no podrás votar, ya que este trámite no se podrá realizar hasta después de las elecciones del domingo 2 de junio 2024, es decir que el INE volverá a sus actividades normales hasta el lunes 3 de junio de 2024.

Los únicos trámites que todavía se pueden hacer en los Módulos de Atención Ciudadana del INE son la solicitud de reposición por robo o extravío hasta el 8 de febrero de 2024, y la recolección de tu credencial, por lo que a continuación te decimos cuándo es la fecha límite para recoger tu INE.

¿Hasta cuándo puedo recoger mi INE?

Existen dos fechas límite para recoger la credencial de elector, las dos en el mes de marzo 2024 y aquí te explicamos para qué es cada una:

Viernes 1 de marzo de 2024

Esta fecha es para aquellas personas que realizaron el trámite en 2022 y aún no han recogido su credencial. Toma en cuenta que si no la recoges será destruida y no podrás votar en estas elecciones.

Jueves 14 de marzo de 2024

Este es el día límite para recoger la credencial INE de aquellos ciudadanos que realizaron el trámite este año, incluidos los que la solicitaron esta semana.

Puedes verificar el estatus de tu credencial en el sitio del Instituto Nacional Electoral, ingresando el número de folio que aparece en tu comprobante y tu fecha de nacimiento. Se recomienda hacer este proceso una semana después de que realizaste el trámite.

La fecha de entrega suele variar entre una a tres semanas, dependiendo de la demanda que tenga el módulo del INE al que acudiste.

