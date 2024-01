¿Hay Credencial Digital para Votar en Elección 2024? INE Responde

El Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró el tema de las supuestas credenciales digitales para votar en la elección del 2 de junio de 2024.

En conferencia de prensa, la consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores, explicó que no existe ninguna credencial digital válida, pero sí una app para verificar si la credencial tradicional en formato físico es válida y vigente.

No hay credenciales digitales, no se puede bajar ninguna credencial digital, no se va poder utilizar ninguna credencial digital en la elección y no se puede presentar credencial digital para ningún trámite oficial.