¿Cuándo Hay Luna Llena en Junio 2024 y Por Qué es de Fresa? Este Día Sería Visible

Como ocurre en prácticamente cada mes del año, estamos por presenciar la siguiente Luna Llena de junio 2024 y lo peculiar es que es conocida por muchos como la "Luna de Fresa". Por tal motivo, acá te decimos qué día sería visible en México y el origen de su nombre.

Este evento astronómico ocurre justo cuando se da el inicio del verano en México, que para este 2024 ya tiene fecha de entrada, por lo que también se espera el comienzo de la Canícula con altas temperaturas y las fuertes lluvias en toda la República Mexicana.

¿Cuándo hay Luna Llena en junio 2024?

La Luna Llena de Fresa está programada para llegar entre el viernes 21 y el sábado 22 de junio 2024. De momento no está confirmado por autoridades expertas en el tema si será visible en México, pero se dice que en punto de las 01:08 horas de la madrugada del sábado será el mejor momento para mirar el cielo y apreciar el satélite natural.

La última vez que la Luna de Fresa se vio en territorio mexicano fue en 2023, solo que en esta ocasión no coincidirá con la entrada del solsticio de verano. Aún así, mucha gente querrá mantenerse despierta para ver si ocurre el fenómeno astronómico en el cielo. Para ello es importante recordar que no es necesario usar protección en los ojos, pues no afecta para nada.

¿Por qué se llama Luna de Fresa?

El nombre tiene su origen al noreste de América del Norte, pues hace muchos años, durante el mes de junio empezaba la temporada alta de cosecha de la fresa. Por tal motivo, los pueblos originarios Norteamérica atribuyeron este suceso con la posición de la Luna, pues de acuerdo con expertos de la NASA, la apariencia del satélite depende de que tan lejos esté de la línea del horizonte.

Esto quiere que es probable que la Luna Llena se pueda ver como en un color rojo y esto se debe a su posicionamiento. También se dice que el astro tomará un mayor tamaño, aunque cabe aclarar que esto solo es una ilusión óptica.

La Luna Llena de Fresa de junio 2024 es llamada también como Mead Moon o Honey Moon (Luna de miel) en varios paíes de Europa, pues en esa temporada se produce de forma abundante dicho alimento.

