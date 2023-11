Delegado del Bienestar Lanza Aviso a Adultos Mayores por Pago de la Pensión Noviembre 2023

El calendario de pagos de noviembre de la Pensión del Bienestar 2023 está por salir, sin embargo, un delegado de los programas de la Secretaría, Iván Ramírez, lanzó un aviso urgente para los adultos mayores que recibirán su depósito en la tarjeta del Bienestar este mes.

El pago de este mes será el último del año y corresponde al bimestre de noviembre-diciembre, por lo que los beneficiarios ya ansían conocer en qué fecha caerán los 4,800 pesos en su cuenta.

Cabe recordar que como en meses anteriores se espera que las cuentas oficiales de la Secretaría del Bienestar, así como la titular Ariadna Montiel Reyes, publiquen el calendario oficial con las fechas por orden alfabético para los pagos de este mes.

¿Qué dijo el delegado del Bienestar sobre el pago de noviembre?

Iván Ramírez, delegado del Bienestar en Durango, reveló que aún no hay fecha exacta en la que se iniciarán a realizar los depósitos, por lo que pidió a los adultos mayores estar pendientes de las cuentas oficiales de la Secretaría en los próximos días.

"Todavía no hay fecha, nosotros publicaremos en su momento las fechas tentativas. Con la bancarización no hay ningún problema, en cuanto se publica el calendario alfabético, arrancamos con eso, muchos pensaban que tendríamos grandes problemas de filas afuera de los bancos, en la mayoría de los bancos, pero ya no se dio ese número de filas porque la gente está respetando el calendario", dijo.

De igual forma, recordó que las personas no deben de preocuparse por su dinero, pues éste se mantiene en su tarjeta del Bienestar, por lo que no es necesario que lo retiren el mismo día que es depositado.

"Tienen la información que su dinero ahí se queda, muchos pensaban que si no lo retiraban su dinero ese día o se regresaba o lo podrían perder, pero no, ya la gente está consciente de su dinero se queda, lo pueden disponer cualquier día para que no hagan tanta fila", indicó.

El delegado también señaló que los pensionados del Bienestar tienen la posibilidad de hacer compras con su tarjeta y retirar dinero sin que tengan que pagar comisión en las tiendas departamentales, por lo que no ya no es necesario acudir a los bancos del Bienestar a disponer de su dinero.

