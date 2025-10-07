Buscan a María Isabella, Adolescente que Abordó el Transporte Público y Desapareció en Tlalpan

María Isabella Orozco Lozano, de 16 años, desapareció el pasado 2 de septiembre tras abordar una unidad de transporte público con dirección a Cuicuilco, en la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con su madre, Pilar Lozano, entrevistada por N+, cámaras del C5 captaron a la joven saliendo de su domicilio alrededor de las 16:15 horas, en la colonia San Miguel Arcángel Xicalco, en el Ajusco. En las imágenes se le observa caminando hacia la parada de camiones conocida como “Los Arcos”, donde conversa brevemente con algunas personas antes de subir a un autobús con rumbo a Cuicuilco.

La madre aseguró desconocer el motivo por el cual su hija tomó esa ruta, ya que “Isabella no usaba transporte público”. Además, señaló que no se ha podido determinar en qué punto descendió la adolescente, debido a que varias cámaras del C5 ubicadas en el trayecto presentan fallas o se encuentran en puntos ciegos.

“Normalmente hay cobertura de cámaras desde el paradero hasta Cuicuilco, pero muchas no funcionan o no tienen servicio, por eso no se alcanza a ver dónde se baja”, explicó.

María Isabella Orozco Lozano, de 16 años. Foto: Pilar Lozano

María Isabella Orozco Lozano dejó su celular en casa

Sobre la versión que vincula la desaparición de María Isabella con un joven argentino que conoció en un videojuego, María del Pilar consideró que esa no debería ser la línea principal de investigación. “Sí lo conocía desde hace meses, he hablado con él y está consternado. Es un chico sano. Creo que deben enfocarse en revisar la ruta del transporte, los puntos ciegos del C5 y entrevistar al chofer”, afirmó.

La madre destacó que su hija dejó su celular en casa y que no avisó a dónde iba. “Isabella no salía sola ni a fiestas. Le gusta cantar, dibujar, leer y ver anime”, contó Lozano.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió una ficha de búsqueda. María Isabella mide 1.54 metros, tiene cicatrices en ambas piernas y, al momento de desaparecer, vestía pants negro, sudadera gris oscuro, tenis negros y mochila con estampado floral.

Ficha de búsqueda de María Isabella.

