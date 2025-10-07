Un jaguar fue rescatado en el río Negro, en Brasil, dentro del bosque del Amazonas. El felino presentaba más de 30 heridas de bala al momento de ser rescatado.

Noticia relacionada: Rescatan a Jaguar que Tenían como Mascota en un Domicilio de Puebla

Rescatan a jaguar herido en la región del Amazonas

El jaguar (Panthera onca) es el mayor felino de América. Hubo un tiempo en que se le encontraba desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de Chile y el sur de Argentina. Hoy en día, por desgracia, este animal se ha extinguido de varias regiones del continente y actualmente solo se le encuentra desde México hasta el norte extremo de Argentina.

Detrás de la desaparición de este animal en varias regiones está, por supuesto, el humano, que le ha cazado y ha destruido su hábitat. Como prueba, están los casos de jaguares que siguen siendo cazados por humanos a lo largo del continente.

El caso más reciente fue documentado en el estado de Amazonas, en Brasil, donde un jaguar fue rescatado mientras nadaba en las aguas del río Negro. El animal fue avistado por autoridades a bordo de una lancha, mientras nadaba malherido.

Un jaguar fue rescatado en el río Negro, en el Amazonas, con 30 heridas de bala. Foto: Instagram @joanadarcam

Al respecto, la diputada Joana Darc compartió un video donde se aprecia al felino mientras nada hacia la embarcación y viaja a su lado. La también veterinaria explicó:

Este es el caso más extraordinario que he visto en mi vida como activista por los derechos de los animales y veterinaria.

Jaguar herido en el río Negro se recupera

El jaguar tenía más de 30 fragmentos de metralla en el cráneo y el cuello. Por fortuna, los veterinarios brasileños pudieron salvarle tras ser hospitalizado de emergencia. Al respecto, Joana Darc escribió que el jaguar se recupera ya:

Su ojo estaba bastante mal por los disparos, pero el edema y la hinchazón ya están disminuyendo. Continúa la atención veterinaria, con un equipo multiprofesional de biólogos y veterinarios. Creo que podremos volver a presentarlo a la naturaleza. ¡Todo va a estar bien!

Se recupera jaguar herido de bala en el Amazonas. Foto: Instagram @joanadarcam

Historias recomendadas: