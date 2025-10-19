Caen 6 Personas Luego de Agresión a Agentes de SSPC en Guerrero, Informa García Harfuch

El secretario Omar García Harfuch informó que detuvieron a seis personas y aseguraron armamento y droga, luego de la agresión armada contra elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), donde tres elementos resultaron lesionados y un delincuente perdió la vida.

El funcionario apuntó que entre los detenidos se encuentra Antonio “N”, presunto autor intelectual del ataque; no obstante, aseveró que las operaciones continúan.

A través de una publicación de X, agradeció también a la gobernadora del estado, Evelyn Slgado, y a la Secretaría de Salud estatal "por su apoyo y atención oportuna a nuestros compañeros, quienes se encuentran fuera de peligro".

Noticia en desarrollo

