Caen 6 Personas Luego de Agresión a Agentes de SSPC en Guerrero, Informa García Harfuch

El secretario Omar García Harfuch informó que las detenciones son resultado de operativos coordinados tras la agresión armada

Detenidos en Guerrero

Sujetos detenidos en Guerrero. Foto: X

El secretario Omar García Harfuch informó que detuvieron a seis personas y aseguraron armamento y droga, luego de la agresión armada contra elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), donde tres elementos resultaron lesionados y un delincuente perdió la vida.

El funcionario apuntó que entre los detenidos se encuentra Antonio “N”, presunto autor intelectual del ataque; no obstante, aseveró que las operaciones continúan. 

A través de una publicación de X, agradeció también a la gobernadora del estado, Evelyn Slgado, y a la Secretaría de Salud estatal "por su apoyo y atención oportuna a nuestros compañeros, quienes se encuentran fuera de peligro".

 

Noticia en desarrollo

 

 

Inseguridad en México
